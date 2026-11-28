La 14ª giornata del campionato di Serie B si apre con le vittorie di Ascoli e Carrarese e il pareggio tra Empoli ed Hellas Verona. I marchigiani superano per 2-0 la Virtus Entella e salgono momentaneamente al terzo posto, mentre i toscani battono per 3-1 la Juve Stabia, agganciando il Benevento a quota 19 punti.

Il Palermo resta al comando della classifica con 30 punti, in attesa della sfida di questa sera al Renzo Barbera contro la formazione di Antonio Floro Flores.

Ascoli-Virtus Entella 2-0

L’Ascoli supera la Virtus Entella e conquista tre punti importanti nella corsa alla promozione. I marchigiani salgono a quota 24 punti, portandosi momentaneamente al terzo posto in solitaria, a tre lunghezze dal Modena e a sei dal Palermo. L’Entella resta ferma a 13 punti.





Carrarese-Juve Stabia 3-1

Successo importante per la Carrarese, che supera per 3-1 la Juve Stabia e sale a quota 19 punti, agganciando il Benevento e avvicinandosi alla zona playoff. Le Vespe restano ferme a 12 punti, in piena zona retrocessione.

Empoli-Hellas Verona 2-2

Termina in parità il confronto tra Empoli ed Hellas Verona. Un punto a testa che permette agli scaligeri di salire a quota 17, mentre i toscani raggiungono il Vicenza a 10 punti, restando all’ultimo posto.

Serie B, i risultati e il programma della 14ª giornata

Sabato 28 novembre

Ascoli-Virtus Entella 2-0

Carrarese-Juve Stabia 3-1

Empoli-Hellas Verona 2-2

Ore 17.15 – L.R. Vicenza-Cesena

Ore 19.30 – Palermo-Benevento

Domenica 29 novembre

Ore 15.00 – Modena-Padova

Ore 15.00 – Südtirol-Mantova

Ore 17.15 – Sampdoria-Cremonese

Ore 19.30 – Arezzo-Pisa

Lunedì 30 novembre

– Ore 20.30 – Catanzaro-Avellino

Serie B, la classifica aggiornata

Pos. Squadra Punti Gare 1 Palermo 30 13 2 Modena 27 13 3 Ascoli 24 14 4 Avellino 22 13 5 Mantova 22 13 6 Cesena 21 13 7 Pisa 20 13 8 Benevento 19 13 9 Carrarese 19 14 10 Südtirol 18 13 11 Hellas Verona 17 14 12 Sampdoria 17 13 13 Padova 16 13 14 Cremonese 15 13 15 Virtus Entella 13 14 16 Catanzaro 12 13 17 Juve Stabia (-4) 12 14 18 Arezzo 12 13 19 L.R. Vicenza 10 13 20 Empoli 10 14

Juve Stabia penalizzata di quattro punti.