Serie B, 14ª giornata: risultati e classifica aggiornata. Vincono Ascoli e Carrarese, pari tra Empoli e Verona
La 14ª giornata del campionato di Serie B si apre con le vittorie di Ascoli e Carrarese e il pareggio tra Empoli ed Hellas Verona. I marchigiani superano per 2-0 la Virtus Entella e salgono momentaneamente al terzo posto, mentre i toscani battono per 3-1 la Juve Stabia, agganciando il Benevento a quota 19 punti.
Il Palermo resta al comando della classifica con 30 punti, in attesa della sfida di questa sera al Renzo Barbera contro la formazione di Antonio Floro Flores.
Ascoli-Virtus Entella 2-0
L’Ascoli supera la Virtus Entella e conquista tre punti importanti nella corsa alla promozione. I marchigiani salgono a quota 24 punti, portandosi momentaneamente al terzo posto in solitaria, a tre lunghezze dal Modena e a sei dal Palermo. L’Entella resta ferma a 13 punti.
Carrarese-Juve Stabia 3-1
Successo importante per la Carrarese, che supera per 3-1 la Juve Stabia e sale a quota 19 punti, agganciando il Benevento e avvicinandosi alla zona playoff. Le Vespe restano ferme a 12 punti, in piena zona retrocessione.
Empoli-Hellas Verona 2-2
Termina in parità il confronto tra Empoli ed Hellas Verona. Un punto a testa che permette agli scaligeri di salire a quota 17, mentre i toscani raggiungono il Vicenza a 10 punti, restando all’ultimo posto.
Serie B, i risultati e il programma della 14ª giornata
Sabato 28 novembre
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Ascoli-Virtus Entella 2-0
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Carrarese-Juve Stabia 3-1
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Empoli-Hellas Verona 2-2
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Ore 17.15 – L.R. Vicenza-Cesena
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Ore 19.30 – Palermo-Benevento
Domenica 29 novembre
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Ore 15.00 – Modena-Padova
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Ore 15.00 – Südtirol-Mantova
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Ore 17.15 – Sampdoria-Cremonese
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Ore 19.30 – Arezzo-Pisa
Lunedì 30 novembre
– Ore 20.30 – Catanzaro-Avellino
Serie B, la classifica aggiornata
|Pos.
|Squadra
|Punti
|Gare
|1
|Palermo
|30
|13
|2
|Modena
|27
|13
|3
|Ascoli
|24
|14
|4
|Avellino
|22
|13
|5
|Mantova
|22
|13
|6
|Cesena
|21
|13
|7
|Pisa
|20
|13
|8
|Benevento
|19
|13
|9
|Carrarese
|19
|14
|10
|Südtirol
|18
|13
|11
|Hellas Verona
|17
|14
|12
|Sampdoria
|17
|13
|13
|Padova
|16
|13
|14
|Cremonese
|15
|13
|15
|Virtus Entella
|13
|14
|16
|Catanzaro
|12
|13
|17
|Juve Stabia (-4)
|12
|14
|18
|Arezzo
|12
|13
|19
|L.R. Vicenza
|10
|13
|20
|Empoli
|10
|14
Juve Stabia penalizzata di quattro punti.