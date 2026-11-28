Il Modena si prepara ad affrontare il Padova nella sfida valida per la 14ª giornata del campionato di Serie B. Alla vigilia dell’appuntamento casalingo, il tecnico Daniele Galloppa è intervenuto in conferenza stampa, soffermandosi sulle condizioni della squadra, sulle scelte di formazione, sugli episodi arbitrali di Pisa e sul proprio futuro in gialloblù.

Sulle scelte di formazione. «Qualcosa cambieremo». L’allenatore ha spiegato che il terzo impegno nell’arco di una settimana impone una gestione attenta delle energie. Il risultato positivo ottenuto contro il Pisa può agevolare il recupero dei giocatori, nonostante il notevole dispendio fisico.

Sugli indisponibili. Tonoli e Zampano dovrebbero riprendere parzialmente gli allenamenti con il gruppo durante la prossima settimana, mentre Acquah non è ancora recuperato. Belotti sarà disponibile nonostante gli acciacchi accusati a Pisa. Montevago avrà invece la possibilità di partire dal primo minuto.





Sul doppio appuntamento casalingo. Galloppa auspica una nuova risposta importante della tifoseria, con oltre diecimila spettatori sugli spalti. Il tecnico ha ribadito la necessità di affrontare ogni incontro con la massima determinazione, sfruttando il sostegno del pubblico.

Sugli episodi arbitrali contro il Pisa. L’allenatore ha manifestato perplessità sulla gestione del VAR, tornando sull’episodio di Montevago e sulla gomitata ricevuta da Bianco. Secondo Galloppa, il regolamento ha finito per penalizzare il Modena, rimasto temporaneamente in inferiorità numerica.

Sul futuro in gialloblù. Il tecnico ha sottolineato come le prospettive di mercato e le questioni economiche non rappresentino una priorità rispetto alla qualità del lavoro e ai rapporti professionali costruiti a Modena. «Non escludo la possibilità di aprire un ciclo. Per come sto adesso, non mi sposterei».