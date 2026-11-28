Palermo-Benevento, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Floro Flores
Sono state rese note le formazioni ufficiali di Palermo-Benevento, sfida valida per la 14ª giornata del campionato di Serie B, in programma alle ore 19:30 allo stadio Renzo Barbera.
Filippo Inzaghi conferma Gomes e Magnani dal primo minuto e si affida al tridente offensivo composto da Vavassori, Pohjanpalo e Johnsen. A centrocampo spazio anche a Segre, capitano dei rosanero, e Ranocchia. In panchina figurano Hernani, Ceccaroni, Mazzitelli e il giovane Bertolino.
Antonio Floro Flores, invece, sceglie Tumminello come riferimento offensivo, con Cherubini e Okereke a completare il reparto. A centrocampo spazio a Prisco, Maita e Siatounis, mentre Kouan e Salvemini partono dalla panchina.
Palermo-Benevento, le formazioni ufficiali
PALERMO (4-3-3): Perin; Cassandro, Peda, Magnani, Augello; Segre, Gomes, Ranocchia; Vavassori, Pohjanpalo, Johnsen.
A disposizione: Nespola, Fortin, Gyasi, Hernani, Bertolino, Ceccaroni, Mazzitelli, Gabrielloni.
Allenatore: Filippo Inzaghi.
BENEVENTO (4-3-3): Vannucchi; Romano, Scognamillo, Dalle Mura, Sernicola; Prisco, Maita, Siatounis; Cherubini, Tumminello, Okereke.
A disposizione: Esposito, Caldirola, Salvemini, Lamesta, Mannini, Simonetti, Beruatto, Schimmenti, Saio, Kouan, Mignani, Verdi.
Allenatore: Antonio Floro Flores.
La squadra arbitrale
Arbitro: Valerio Crezzini di Siena.
Assistenti: Marcello Rossi di Biella e Matteo Gentile di Isernia.
Quarto ufficiale: Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta.
VAR: Manuel Volpi di Arezzo.
AVAR: Simone Sozza di Seregno.