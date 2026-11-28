L’Hellas Verona prova a ripartire dopo il pareggio per 2-2 sul campo dell’Empoli. La formazione gialloblù, prossima avversaria del Palermo domenica 6 dicembre alle ore 17:15, può contare anche sul ritorno di Suat Serdar dopo un lungo periodo di stop.

Il centrocampista tedesco ha raccontato le difficoltà vissute durante i mesi trascorsi lontano dal terreno di gioco, manifestando la volontà di contribuire alla risalita della squadra di Marco Baroni.

«Sono stati nove lunghi e difficili mesi. Voglio dare anch’io il mio contributo dopo l’infortunio. Stiamo faticando, abbiamo meno punti di quanti ne vorremmo, ma vogliamo rialzarci. È un momento difficile per il mister, lo staff e noi calciatori. Dobbiamo però guardare avanti e pensare a dare il meglio di noi».





Serdar si è soffermato anche sulla propria vita privata e sul futuro professionale, senza escludere possibili novità nelle prossime sessioni di calciomercato.

«Io e mia moglie siamo molto contenti dell’arrivo di un bebè. Sul mio futuro, invece, posso solo dire che ho un contratto sino al 2028, vedremo poi cosa accadrà a gennaio o la prossima estate».