Palermo-Benevento, il Barbera risponde presente anche sotto la pioggia: 28.578 titoli emessi
Il maltempo non ferma la passione del popolo rosanero. Sono 28.578 i titoli d’accesso emessi per Palermo-Benevento, sfida valida per la 14ª giornata del campionato di Serie B.
Nonostante la pioggia battente che si è abbattuta sul capoluogo siciliano, i tifosi del Palermo hanno risposto ancora una volta presente, garantendo il proprio sostegno alla formazione di Filippo Inzaghi.
Nel dettaglio, sono stati venduti 11.578 biglietti, ai quali si aggiungono i 17.000 abbonamenti stagionali. Sono invece 170 i tagliandi acquistati dai sostenitori del Benevento.
Palermo-Benevento, il dato ufficiale
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Biglietti venduti: 11.578
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Tifosi ospiti: 170
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Abbonamenti: 17.000
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Totale titoli emessi: 28.578
L’ennesima dimostrazione di attaccamento alla maglia da parte della tifoseria rosanero, al fianco della capolista anche in una serata caratterizzata dal maltempo.