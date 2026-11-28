Serie B, Juve Stabia: De Giorgio verso l’esonero, Castori in pole per la panchina
Possibile cambio in panchina in casa Juve Stabia dopo la sconfitta rimediata sul campo della Carrarese nella 14ª giornata del campionato di Serie B.
Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio attraverso il proprio profilo X, Pietro De Giorgio sarebbe vicino all’esonero. La società campana starebbe già valutando il profilo del possibile sostituto.
La prima scelta della dirigenza gialloblù sarebbe Fabrizio Castori, tecnico di grande esperienza nel campionato cadetto ed ex allenatore del Palermo.
Si attendono eventuali sviluppi nelle prossime ore, mentre non è ancora arrivata l’ufficialità del cambio alla guida tecnica delle Vespe.