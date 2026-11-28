Termina 1-1 la sfida tra Vicenza e Cesena allo stadio Romeo Menti, valida per la 14ª giornata del campionato di Serie B. All’esordio sulla panchina biancorossa, Davide Dionigi conquista un punto in rimonta grazie alla rete dell’ex Simone Corazza, che risponde al vantaggio ospite firmato da Dalla Vecchia.

Il Vicenza parte con il 3-4-2-1, mentre Diamanti lascia inizialmente in panchina il capocannoniere del campionato Cristian Shpendi, alle prese con un affaticamento.

Dopo un avvio equilibrato, il Cesena sblocca il risultato al 30′: cross dalla destra di D’Andrea, sponda di Caprini e pallone lavorato da Debenedetti per Dalla Vecchia, che batte Gagno. Il primo tempo si chiude con il vantaggio romagnolo e i fischi del pubblico di casa.





Nella ripresa cresce il Vicenza, che sfiora il pareggio con Corazza e Rauti, trovando sulla propria strada un attento Siano. Al 67′ arriva la rete dell’1-1: Caferri mette il pallone al centro dell’area e Corazza, dopo un tocco di Ilic, controlla e batte il portiere avversario. L’attaccante non esulta per rispetto della sua ex squadra.

I biancorossi sfiorano anche il raddoppio con Marchizza, rendendosi pericolosi nuovamente nel finale sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Con questo pareggio il Cesena sale a 22 punti, mentre il Vicenza raggiunge quota 11. Il Palermo resta al comando della graduatoria con 30 punti, in attesa della sfida casalinga contro il Benevento.

Serie B, il risultato

Vicenza-Cesena 1-1

Marcatori: 30′ Dalla Vecchia (C), 67′ Corazza (V).

Serie B, la classifica aggiornata

Squadra Punti Gare Palermo 30 13 Modena 27 13 Ascoli 24 14 Avellino 22 13 Cesena 22 14 Mantova 22 13 Pisa 20 13 Benevento 19 13 Carrarese 19 14 Südtirol 18 13 Hellas Verona 17 14 Sampdoria 17 13 Padova 16 13 Cremonese 15 13 Virtus Entella 13 14 Catanzaro 12 13 Juve Stabia* 12 14 Arezzo 12 13 LR Vicenza 11 14 Empoli 10 14

Juve Stabia penalizzata di 4 punti.