Palermo-Benevento, Osti: «Con questo pubblico speriamo di fare noi la partita e vincere»
A pochi minuti dal fischio d’inizio di Palermo-Benevento, il direttore sportivo rosanero Carlo Osti è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la sfida della 14ª giornata del campionato di Serie B.
Il dirigente del Palermo ha sottolineato l’importanza dell’incontro, soffermandosi sul momento delle due squadre e sul sostegno del pubblico del Renzo Barbera.
«È una partita tra due squadre che stanno affrontando momenti differenti. Il Palermo affascina, il Benevento strega. Questa partita vale sempre tre punti. Con questo pubblico speriamo di fare noi la partita e vincere».