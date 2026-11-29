Il Palermo è la grande favorita per la promozione in Serie A. Ne è convinto Giuseppe Pillon, intervenuto in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb, nell’intervista realizzata da Alessio Alaimo per la rubrica “A tu per tu”.

Il tecnico ha analizzato la corsa alla promozione diretta, individuando nella formazione di Filippo Inzaghi la principale candidata alla vittoria del campionato.

Sul Palermo: «Ha una squadra molto attrezzata, deve vincere il campionato».





Sulle principali antagoniste dei rosanero: «Direi che il Modena gioca un buon calcio». Pillon ritiene che, al momento, non siano molte le formazioni in grado di competere per il secondo posto.

Sull’Ascoli: «Ha tutte le credenziali per fare bene». Il tecnico considera la squadra marchigiana una delle candidate alla promozione diretta, sottolineando anche l’importanza dell’entusiasmo ritrovato dalla piazza e della spinta garantita dalla tifoseria bianconera.

Nel corso dell’intervista Pillon ha affrontato anche alcuni temi legati alla Serie A. Dopo il pesante 4-0 incassato dal Genoa contro l’Inter, il tecnico ha invitato i rossoblù ad archiviare la sconfitta, facendo tesoro degli errori commessi. Infine, in vista di Udinese-Fiorentina, ha evidenziato come entrambe le formazioni dispongano delle qualità necessarie per risalire in classifica