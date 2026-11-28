Al termine della vittoria per 3-0 contro il Benevento, il difensore del Palermo Giangiacomo Magnani è intervenuto nella sala stampa dello stadio Renzo Barbera. Il centrale rosanero, schierato dal primo minuto da Filippo Inzaghi, ha commentato il successo della squadra, soffermandosi sul difficile periodo attraversato negli ultimi mesi, sulla fiducia del tecnico e sull’assenza di Mattia Bani.

Magnani: «Felici della risposta dopo Catanzaro»

«Vincere aiuta a vincere. È stata sicuramente una bellissima partita anche questa sera. Siamo felici per la risposta data dopo Catanzaro. Prendiamo questi due risultati con grande entusiasmo e guardiamo a domenica prossima con fiducia».

Il momento personale e la fiducia di Inzaghi

«Sicuramente vengo da mesi difficili ed è la prima volta che esco dal campo orgoglioso di me stesso per aver dato qualcosa alla squadra e alla gente. Spero che sia per me un nuovo punto di partenza. È stato importante giocarla, ringrazio Inzaghi per la fiducia e spero di averla ricambiata».





L’assenza di Bani: «Ci manca tantissimo»

«Assenza di Bani? Mattia ci manca tantissimo, sia in campo che fuori. È un ragazzo splendido. Ha avuto un infortunio a inizio stagione, quando stava facendo bene, ed è una cosa che non si augura a nessuno. Gli mando un abbraccio. È una grave mancanza perché è un leader ed è un’occasione per noi per dimostrare che riusciamo a sopperire a una mancanza così importante. Lo sappiamo vicino, anche se non c’è».

«Tornerò a essere il Magnani che sono stato»

«Mi piacerebbe dire che mi sento vicino alla mia migliore versione. È stato un percorso lungo, anche dal punto di vista psicologico. Spero di fare ulteriori passi avanti verso il Magnani che sono stato e che tornerò a essere».