Il Palermo continua a dettare legge nel campionato di Serie B. La squadra di Filippo Inzaghi travolge il Benevento per 3-0 al Renzo Barbera e consolida il primato in classifica, salendo a quota 33 punti dopo 14 giornate, frutto di dieci vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta.

I rosanero portano momentaneamente a sei le lunghezze di vantaggio sul Modena, secondo con 27 punti e una partita ancora da disputare, e a nove quelle sull’Ascoli, attualmente terzo a quota 24.

Proprio l’Ascoli ha conquistato tre punti importanti superando per 2-0 la Virtus Entella. Successo interno anche per la Carrarese, che ha battuto 3-1 la Juve Stabia, portandosi a quota 19 punti.





Termina invece 2-2 la sfida tra Empoli ed Hellas Verona, con i gialloblù, prossimi avversari del Palermo, che salgono a quota 17. Pareggio anche tra Vicenza e Cesena, con i romagnoli che raggiungono Avellino e Mantova a 22 punti.

La 14ª giornata proseguirà domenica con altre quattro partite, prima di concludersi lunedì sera con il posticipo tra Catanzaro e Avellino.

Serie B, i risultati della 14ª giornata

Sabato 28 novembre

Ascoli-Virtus Entella 2-0

Carrarese-Juve Stabia 3-1

Empoli-Hellas Verona 2-2

LR Vicenza-Cesena 1-1

Palermo-Benevento 3-0

Domenica 29 novembre

Ore 15:00 – Modena-Padova

Ore 15:00 – Südtirol-Mantova

Ore 17:15 – Sampdoria-Cremonese

Ore 19:30 – Arezzo-Pisa

Lunedì 30 novembre

– Ore 20:30 – Catanzaro-Avellino

Serie B, la classifica aggiornata

Pos. Squadra Punti Gare 1 Palermo 33 14 2 Modena 27 13 3 Ascoli 24 14 4 Avellino 22 13 5 Cesena 22 14 6 Mantova 22 13 7 Pisa 20 13 8 Benevento 19 14 9 Carrarese 19 14 10 Südtirol 18 13 11 Hellas Verona 17 14 12 Sampdoria 17 13 13 Padova 16 13 14 Cremonese 15 13 15 Virtus Entella 13 14 16 Catanzaro 12 13 17 Juve Stabia (-4) 12 14 18 Arezzo 12 13 19 LR Vicenza 11 14 20 Empoli 10 14

Juve Stabia penalizzata di quattro punti.