Serie B, risultati e classifica aggiornata: Palermo in fuga a quota 33, +9 sul terzo posto
Il Palermo continua a dettare legge nel campionato di Serie B. La squadra di Filippo Inzaghi travolge il Benevento per 3-0 al Renzo Barbera e consolida il primato in classifica, salendo a quota 33 punti dopo 14 giornate, frutto di dieci vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta.
I rosanero portano momentaneamente a sei le lunghezze di vantaggio sul Modena, secondo con 27 punti e una partita ancora da disputare, e a nove quelle sull’Ascoli, attualmente terzo a quota 24.
Proprio l’Ascoli ha conquistato tre punti importanti superando per 2-0 la Virtus Entella. Successo interno anche per la Carrarese, che ha battuto 3-1 la Juve Stabia, portandosi a quota 19 punti.
Termina invece 2-2 la sfida tra Empoli ed Hellas Verona, con i gialloblù, prossimi avversari del Palermo, che salgono a quota 17. Pareggio anche tra Vicenza e Cesena, con i romagnoli che raggiungono Avellino e Mantova a 22 punti.
La 14ª giornata proseguirà domenica con altre quattro partite, prima di concludersi lunedì sera con il posticipo tra Catanzaro e Avellino.
Serie B, i risultati della 14ª giornata
Sabato 28 novembre
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Ascoli-Virtus Entella 2-0
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Carrarese-Juve Stabia 3-1
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Empoli-Hellas Verona 2-2
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LR Vicenza-Cesena 1-1
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Palermo-Benevento 3-0
Domenica 29 novembre
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Ore 15:00 – Modena-Padova
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Ore 15:00 – Südtirol-Mantova
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Ore 17:15 – Sampdoria-Cremonese
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Ore 19:30 – Arezzo-Pisa
Lunedì 30 novembre
– Ore 20:30 – Catanzaro-Avellino
Serie B, la classifica aggiornata
|Pos.
|Squadra
|Punti
|Gare
|1
|Palermo
|33
|14
|2
|Modena
|27
|13
|3
|Ascoli
|24
|14
|4
|Avellino
|22
|13
|5
|Cesena
|22
|14
|6
|Mantova
|22
|13
|7
|Pisa
|20
|13
|8
|Benevento
|19
|14
|9
|Carrarese
|19
|14
|10
|Südtirol
|18
|13
|11
|Hellas Verona
|17
|14
|12
|Sampdoria
|17
|13
|13
|Padova
|16
|13
|14
|Cremonese
|15
|13
|15
|Virtus Entella
|13
|14
|16
|Catanzaro
|12
|13
|17
|Juve Stabia (-4)
|12
|14
|18
|Arezzo
|12
|13
|19
|LR Vicenza
|11
|14
|20
|Empoli
|10
|14
Juve Stabia penalizzata di quattro punti.