Al termine della vittoria per 3-0 contro il Benevento, il tecnico del Palermo, Filippo Inzaghi, è intervenuto nella sala stampa dello stadio Renzo Barbera per analizzare la prestazione dei rosanero. L’allenatore della capolista ha espresso soddisfazione per il successo, soffermandosi anche sugli aspetti da migliorare, sulle prestazioni di Magnani e Gomes e sui possibili recuperi in vista della trasferta di Verona.

Inzaghi: «Magnani e Gomes hanno dimostrato il loro valore»

«In casa da un anno e mezzo mi diverto. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Non mi è piaciuto concedere una palla che poteva riaprire la gara sul 2-0. Ogni tanto ci specchiamo un po’ e non può succedere. Magnani e Gomes meritavano di giocare, gli ho dato poco spazio e stasera hanno dimostrato il loro valore. L’esordio di Bertolino è una cosa bella per il Palermo e per il settore giovanile».

La continuità e i margini di crescita

«Continuità? Noi siamo contenti, ma dobbiamo ancora migliorare. È stata una partita fatta molto bene, ma ogni tanto ci assentiamo e dobbiamo crescere in questo. Nell’ultimo periodo siamo con una rosa ridotta, siamo in quindici e devo fare i complimenti ai ragazzi. Siamo stati bravi, sappiamo dove dobbiamo migliorare. Questa è la squadra giusta».





Verso Verona: «Sicuramente Palumbo rientrerà»

«A Verona sicuramente Palumbo rientrerà. Averlo già in panchina sarà una valida alternativa. Vedremo gli altri. Speriamo di recuperare qualcuno perché abbiamo bisogno di energia e cambi freschi. Dopo una settimana così recuperiamo due giorni per riposarci e fare la settimana tipo per ritrovare energia. Ne abbiamo spesa tanta».

«Voglio la ricerca ossessiva del pallone»

«Io devo cercare di migliorare sempre la squadra, non mi accontento mai. Abbiamo lavorato in questi tre giorni sulla reazione alla perdita del pallone. Voglio la ricerca ossessiva del pallone. Non mi piace fare molti complimenti quando vinciamo».