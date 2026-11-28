Al termine della sconfitta per 3-0 contro il Palermo, il tecnico del Benevento, Antonio Floro Flores, è intervenuto nella sala stampa dello stadio Renzo Barbera per analizzare la prestazione della propria squadra. L’allenatore dei campani ha riconosciuto la superiorità dei rosanero, soffermandosi soprattutto sull’atteggiamento dei suoi uomini nella prima frazione di gioco.

Floro Flores: «Bisogna fare i complimenti a una grande squadra come il Palermo»

«Sicuramente il nostro modo di giocare è a viso aperto. Bisogna fare i complimenti a una grande squadra come il Palermo. Il primo tempo è stato brutto, siamo stati superficiali. Già affronti una squadra forte, poi te la giochi in questa maniera. Quantomeno devi essere aggressivo. Eravamo in difficoltà. Oggi è stato un problema di atteggiamento. Il secondo gol di oggi è stato un errore nostro. Prendiamo gol troppo facilmente nei primi minuti e questo ci sta compromettendo. Dobbiamo puntare a migliorare i ragazzi che non hanno mai giocato in Serie B in uno stadio così. Vanno fatti crescere e devono imparare dagli errori. Stiamo sbagliando un po’ troppo».

Gli impegni ravvicinati e l’atteggiamento della squadra

«Incontri ravvicinati? Il campionato di Serie B è estenuante. Ogni settimana facciamo tre partite. Ma anche il Palermo le ha giocate, anche se sicuramente ha una rosa più ampia. Non posso pensare che sia questo il problema. Posso capire che giochi così negli ultimi minuti, ma se lo fai a inizio gara non è stanchezza, è un atteggiamento sbagliato. Volevamo dare fastidio al Palermo, ma abbiamo fatto molto poco».





Le difficoltà offensive e il rendimento in trasferta

«Noi creiamo tanto, bisogna essere più cattivi. Oggi abbiamo creato molto poco, ma dobbiamo essere più cattivi sotto porta. Non cambia se giochi in casa o fuori, cambia l’atteggiamento. Ci salviamo vincendo anche le partite fuori casa. Le occasioni le creiamo, ma sprechiamo anche tanto. Bisogna lavorare di più e pensare a fare gol».

«Se sbagli con il Palermo non ti perdonano»

«Non c’è un problema. Se sbagli con l’Empoli ti perdonano, ma se sbagli con il Palermo no. Ha calciatori di Serie A. Oppure se sbagli anche con la Cremonese, per esempio. Hanno giocatori di categoria superiore che ti fanno male. La differenza sta tutta qua».

L’infortunio di Dalle Mura e le scelte di formazione

«Sostituzione di Dalle Mura? Ha avuto un problema muscolare. Non volevo rischiare Kouan perché è un calciatore importante. Quindi ho voluto schierare chi aveva fatto bene contro l’Empoli. Vieni in uno stadio del genere, non puoi regalare un tempo. È stato troppo facile per loro. Voglio vedere la fame nei miei giocatori».

L’importanza di Kouan

«Kouan è cresciuto tanto e fa un lavoro diverso dagli altri centrocampisti. Riesce a dare supporto per far giocare bene gli altri. È un giocatore importante per noi. Perderlo oggi sarebbe un bel problema. Lo sanno tutti e lo so io, che lo alleno tutti i giorni».