Un Palermo travolgente, capace di disputare il miglior primo tempo della stagione e dell’intera era City Football Group. Come evidenzia Paolo Vannini sulle colonne del Corriere dello Sport, la squadra di Filippo Inzaghi ha annichilito il Benevento con una prestazione di straordinaria intensità, chiudendo la pratica già prima dell’intervallo e amministrando il vantaggio nella ripresa senza subire reti.

A quattro giorni dal successo contro il Südtirol, tutti e tre gli attaccanti rosanero sono tornati a segno. Alla qualità tecnica, il Palermo ha abbinato una determinazione impressionante, mostrando un’ottima condizione atletica nonostante i tre impegni ravvicinati e le assenze pesanti, compresa quella dell’ultimo momento di Strefezza, fermato da una gastroenterite.

Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, emblematica è stata l’azione del raddoppio: anticipo di Cassandro a centrocampo, rapida ripartenza e assist di Ranocchia per Pohjanpalo, il cui tiro dalla distanza ha beneficiato della deviazione di Scognamillo.





Perin decisivo, Gomes protagonista

Il Benevento aveva provato a giocare con personalità, affidandosi alla manovra di Prisco e Maita e cercando di sfruttare le corsie esterne. Il Palermo, però, ha neutralizzato sistematicamente Cherubini e Okereke, imponendo un ritmo insostenibile per gli uomini di Floro Flores.

Nell’unica vera disattenzione difensiva dei rosanero, al 31’, è stato Perin a negare il gol a Tumminello, mantenendo inviolata la propria porta. Positiva anche la prestazione di Gomes, schierato al posto di Hernani e autore dell’assist per la terza rete.

Johnsen in doppia cifra, il tridente non si ferma

Paolo Vannini, sul Corriere dello Sport, pone l’accento sull’ennesima partenza fulminea della formazione di Inzaghi. Come contro il Südtirol, è stato Johnsen a sbloccare l’incontro, questa volta con una conclusione al volo sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Ranocchia.

Il norvegese ha raggiunto la doppia cifra di reti, sfiorando anche la doppietta con un tiro a giro terminato sul palo dopo uno splendido controllo. Pohjanpalo ha firmato il raddoppio prima della mezz’ora, mentre Vavassori ha completato il tris entro l’intervallo, finalizzando un’altra azione sviluppata ad alta velocità.

Il Barbera è una fortezza

A poco sono serviti i correttivi apportati da Floro Flores nella ripresa, con il tecnico sannita costretto a fare i conti anche con l’infortunio di Dalle Mura.

Come conclude Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Palermo ha centrato la settima vittoria casalinga consecutiva in campionato, la nona considerando anche la Coppa Italia. Una capolista che continua a macinare record, trascinata da un reparto offensivo sempre più decisivo.