Serie B, continua la 14ª giornata: risultati e classifica. Il Modena prova a rispondere al Palermo
Prosegue oggi, domenica 29 novembre, la 14ª giornata del campionato di Serie B. Dopo le cinque partite disputate nella giornata di sabato, il programma propone altre quattro sfide, con particolare attenzione alla parte alta della classifica.
Il Palermo, grazie al netto successo per 3-0 contro il Benevento, ha consolidato il primato salendo a quota 33 punti. La squadra di Filippo Inzaghi ha momentaneamente sei lunghezze di vantaggio sul Modena e nove sull’Ascoli, terzo in classifica.
Il Modena cerca la risposta al Palermo
Alle ore 15:00 il Modena ospiterà il Padova con l’obiettivo di riportarsi a tre punti dalla capolista. Gli emiliani, attualmente secondi a quota 27, non vogliono perdere ulteriore terreno nei confronti dei rosanero, mentre i veneti cercano punti per risalire la classifica.
Alla stessa ora si affronteranno Südtirol e Mantova. I lombardi, a quota 22 punti, hanno la possibilità di scavalcare l’Ascoli e portarsi momentaneamente al terzo posto.
Sampdoria-Cremonese e Arezzo-Pisa completano la domenica
Alle ore 17:15 spazio alla sfida tra Sampdoria e Cremonese. Due punti separano le formazioni, con i blucerchiati a quota 17 e i grigiorossi a 15.
Il programma domenicale si chiuderà alle ore 19:30 con Arezzo-Pisa. I nerazzurri, settimi con 20 punti, cercano un successo per avvicinarsi alle prime posizioni, mentre i toscani hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.
La giornata si concluderà lunedì 30 novembre alle ore 20:30 con il posticipo tra Catanzaro e Avellino. Gli irpini, attualmente a quota 22, avranno l’opportunità di superare l’Ascoli.
Serie B, i risultati e il programma della 14ª giornata
Sabato 28 novembre
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Ascoli-Virtus Entella 2-0
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Carrarese-Juve Stabia 3-1
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Empoli-Hellas Verona 2-2
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LR Vicenza-Cesena 1-1
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Palermo-Benevento 3-0
Domenica 29 novembre
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Ore 15:00 – Modena-Padova
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Ore 15:00 – Südtirol-Mantova
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Ore 17:15 – Sampdoria-Cremonese
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Ore 19:30 – Arezzo-Pisa
Lunedì 30 novembre
– Ore 20:30 – Catanzaro-Avellino
Serie B, la classifica aggiornata
|Squadra
|Punti
|Gare
|Palermo
|33
|14
|Modena
|27
|13
|Ascoli
|24
|14
|Avellino
|22
|13
|Mantova
|22
|13
|Cesena
|22
|14
|Pisa
|20
|13
|Benevento
|19
|14
|Carrarese
|19
|14
|Südtirol
|18
|13
|Sampdoria
|17
|13
|Hellas Verona
|17
|14
|Padova
|16
|13
|Cremonese
|15
|13
|Virtus Entella
|13
|14
|Catanzaro
|12
|13
|Arezzo
|12
|13
|Juve Stabia (-4)
|12
|14
|LR Vicenza
|11
|14
|Empoli
|10
|14
Juve Stabia penalizzata di quattro punti.