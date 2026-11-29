Prosegue oggi, domenica 29 novembre, la 14ª giornata del campionato di Serie B. Dopo le cinque partite disputate nella giornata di sabato, il programma propone altre quattro sfide, con particolare attenzione alla parte alta della classifica.

Il Palermo, grazie al netto successo per 3-0 contro il Benevento, ha consolidato il primato salendo a quota 33 punti. La squadra di Filippo Inzaghi ha momentaneamente sei lunghezze di vantaggio sul Modena e nove sull’Ascoli, terzo in classifica.

Il Modena cerca la risposta al Palermo

Alle ore 15:00 il Modena ospiterà il Padova con l’obiettivo di riportarsi a tre punti dalla capolista. Gli emiliani, attualmente secondi a quota 27, non vogliono perdere ulteriore terreno nei confronti dei rosanero, mentre i veneti cercano punti per risalire la classifica.





Alla stessa ora si affronteranno Südtirol e Mantova. I lombardi, a quota 22 punti, hanno la possibilità di scavalcare l’Ascoli e portarsi momentaneamente al terzo posto.

Sampdoria-Cremonese e Arezzo-Pisa completano la domenica

Alle ore 17:15 spazio alla sfida tra Sampdoria e Cremonese. Due punti separano le formazioni, con i blucerchiati a quota 17 e i grigiorossi a 15.

Il programma domenicale si chiuderà alle ore 19:30 con Arezzo-Pisa. I nerazzurri, settimi con 20 punti, cercano un successo per avvicinarsi alle prime posizioni, mentre i toscani hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

La giornata si concluderà lunedì 30 novembre alle ore 20:30 con il posticipo tra Catanzaro e Avellino. Gli irpini, attualmente a quota 22, avranno l’opportunità di superare l’Ascoli.

Serie B, i risultati e il programma della 14ª giornata

Sabato 28 novembre

Ascoli-Virtus Entella 2-0

Carrarese-Juve Stabia 3-1

Empoli-Hellas Verona 2-2

LR Vicenza-Cesena 1-1

Palermo-Benevento 3-0

Domenica 29 novembre

Ore 15:00 – Modena-Padova

Ore 15:00 – Südtirol-Mantova

Ore 17:15 – Sampdoria-Cremonese

Ore 19:30 – Arezzo-Pisa

Lunedì 30 novembre

– Ore 20:30 – Catanzaro-Avellino

Serie B, la classifica aggiornata

Squadra Punti Gare Palermo 33 14 Modena 27 13 Ascoli 24 14 Avellino 22 13 Mantova 22 13 Cesena 22 14 Pisa 20 13 Benevento 19 14 Carrarese 19 14 Südtirol 18 13 Sampdoria 17 13 Hellas Verona 17 14 Padova 16 13 Cremonese 15 13 Virtus Entella 13 14 Catanzaro 12 13 Arezzo 12 13 Juve Stabia (-4) 12 14 LR Vicenza 11 14 Empoli 10 14

Juve Stabia penalizzata di quattro punti.