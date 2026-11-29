Il Palermo travolge il Benevento per 3-0 al Renzo Barbera e conquista la settima vittoria casalinga consecutiva in campionato. Nelle pagelle firmate da Valerio Tripi sulle colonne di Repubblica Palermo, Dennis Johnsen è il migliore in campo con un 8, grazie all’ennesima prestazione di grande qualità.

Ottime valutazioni anche per Ranocchia, Gomes e Pohjanpalo, tutti premiati con un 7,5. Come evidenzia Valerio Tripi su Repubblica Palermo, positiva anche la prova di Magnani, protagonista di una prestazione senza sbavature.

Palermo-Benevento, le pagelle di Repubblica Palermo

PERIN 6,5 – Primo tempo quasi da spettatore. Si fa trovare prontissimo sull’unico varco che trova il Benevento con Tumminello, che si presenta a tu per tu con lui, e gli chiude lo specchio in uscita bassa.





CASSANDRO 6,5 – Spinge sulla destra e si fa trovare pronto quando serve.

MAGNANI 7 – Entra nell’azione del secondo gol cercando l’anticipo che chiude il pressing alto per la riconquista del pallone. Sicuro in difesa, imposta con freddezza. Non sbaglia niente.

Dal 20′ st CECCARONI 6 – Entra subito in partita senza problemi.

PEDA 6,5 – Con la difficoltà di un destro che gioca a sinistra, si disimpegna bene, accorcia quando serve e cerca anche di rendersi pericoloso in avanti. Con l’ingresso di Ceccaroni torna a destra.

AUGELLO 7 – Non solo il solito motorino instancabile a sinistra, ma anche uomo in più in attacco, con le combinazioni continue con Gomes e Johnsen che lo portano spesso a rendersi pericoloso.

SEGRE 7 – Si traveste da funambolo brasiliano in area di rigore, tentando il dribbling con una giocata che gli riesce anche bene. Cerca il gol con un tiro da fuori deviato in angolo. E questo è solo quello che non rientra nei suoi compiti, il resto lo fa alla perfezione.

RANOCCHIA 7,5 – Inventa linee di passaggio, gestisce i tempi di gioco e corre a perdifiato per chiudere in difesa, facendo un recupero che lo fa esultare come se avesse fatto gol. Serve l’assist dalla bandierina per il gol di Johnsen e quello per il gol di Pohjanpalo.

Nelle valutazioni di Valerio Tripi su Repubblica Palermo spiccano anche le prestazioni degli uomini offensivi, tutti protagonisti del tris rifilato al Benevento.

VAVASSORI 7 – Prova a mettersi in evidenza per non essere da meno rispetto ai suoi compagni di reparto, che provano a rubargli la scena. Segna un gol che gli viene annullato per fuorigioco di Pohjanpalo e poi mette la firma sul match, segnando la rete del 3-0.

Dal 43′ st BERTOLINO 6 – Tanta personalità, si presenta con un tiro a giro.

GOMES 7,5 – Non si può dire che sia una partita alla vecchia maniera, perché fa addirittura meglio di quando era titolare indiscusso. Si divora un gol al termine di un’azione manovrata palla a terra, fornisce l’assist per il gol di Vavassori.

Dal 27′ st HERNANI 6 – Fa quello che deve.

JOHNSEN 8 – Gli riesce tutto quello che vuole, segna al volo su calcio d’angolo. Poi controlla il pallone con uno stop fantastico, prende la mira, ma vede il pallone che si stampa in pieno sul palo. Bello da vedere per come gioca e concreto. Ed è già a quota 10 gol in campionato.

Dal 27′ st GYASI 6 – Dà il suo contributo.

POHJANPALO 7,5 – Dopo il gol contro il Südtirol segna ancora con un tiro in diagonale che corona un pressing perfetto per riconquistare palla. Ha ritrovato la fiducia dei giorni migliori e il Palermo ne guadagna in pericolosità offensiva.

Dal 20′ st GABRIELLONI 6 – Va a caccia del primo gol, lo troverà.

Le pagelle firmate da Valerio Tripi per Repubblica Palermo premiano anche il giovane Bertolino, che al debutto in Serie B conquista la sufficienza mostrando personalità.