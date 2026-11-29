Un primo tempo da applausi, tre gol e altri tre punti per consolidare il primato. Il Palermo supera il Benevento per 3-0 al Renzo Barbera e chiude con il bottino pieno il doppio impegno casalingo. Come sottolinea Valerio Tripi sulle colonne di Repubblica Palermo, il successo assume un valore ancora più significativo alla luce delle numerose indisponibilità con cui Filippo Inzaghi ha dovuto fare i conti.

L’ultima defezione è arrivata dopo la rifinitura mattutina, quando Gabriel Strefezza è stato costretto al forfait a causa di una gastroenterite. Il tecnico rosanero si è così ritrovato con appena sei giocatori di movimento in panchina, compresi il fuori lista Mazzitelli e il giovane Pietro Bertolino, esterno offensivo classe 2009 proveniente dalla Primavera.

Il Palermo domina con pressing e qualità

Nonostante le difficoltà numeriche, la squadra ha risposto con una prestazione di grande spessore. Come evidenzia Valerio Tripi su Repubblica Palermo, a impressionare non sono soltanto le tre reti realizzate nella prima frazione, ma soprattutto la qualità del gioco espresso dai rosanero.





Il pressing alto impedisce al Benevento di costruire la propria manovra, favorendo le riconquiste del pallone nella metà campo avversaria. Johnsen apre le marcature, raggiungendo quota dieci gol in quattordici partite di campionato, mentre Pohjanpalo firma il raddoppio al 28′, trovando la seconda rete consecutiva dopo quella contro il Südtirol.

Il Benevento riesce a rendersi realmente pericoloso soltanto al 38′, quando Perin interviene per impedire ai campani di riaprire la partita.

Il tridente delle meraviglie colpisce ancora

Nell’analisi firmata da Valerio Tripi per Repubblica Palermo emerge anche la capacità dei rosanero di sviluppare una manovra fluida, caratterizzata da combinazioni rapide e scambi palla a terra.

Vavassori, dopo essersi visto annullare una rete per fuorigioco di Pohjanpalo, trova la gioia personale al 40′, finalizzando un preciso assist di Gomes al termine di una combinazione con Augello. Poco prima Johnsen aveva sfiorato la doppietta personale, colpendo il palo.

Nella ripresa il Palermo gestisce il triplo vantaggio e Inzaghi distribuisce le energie a disposizione. Ceccaroni e Gabrielloni rilevano Magnani e Pohjanpalo, mentre Hernani e Gyasi prendono il posto di Gomes e Johnsen. Il Benevento prova ad aumentare la pressione, senza però riuscire a mettere seriamente in difficoltà Perin.

La festa del Barbera e l’esordio di Bertolino

La serata perfetta del Palermo viene impreziosita dall’esordio in Serie B di Pietro Bertolino. Come racconta Valerio Tripi su Repubblica Palermo, il giovane talento rosanero entra nel finale al posto di Vavassori, mostrando subito personalità.

Il classe 2009 riesce anche a costruirsi un’occasione personale, arrivando alla conclusione e strappando gli applausi del pubblico del Renzo Barbera.

Un’altra nota positiva per Inzaghi, che archivia il doppio turno casalingo con sei punti e una squadra capace di esprimere un calcio convincente nonostante l’emergenza numerica.