Un altro primo tempo devastante, un’altra vittoria e una classifica sempre più convincente. Il Palermo travolge il Benevento per 3-0 e consolida il primato in Serie B, salendo a quota 33 punti. Come sottolinea Luigi Butera sulle colonne di Tuttosport, la squadra di Filippo Inzaghi continua a impressionare per la qualità del gioco e la capacità di imporre la propria superiorità agli avversari.

Dopo il Südtirol, anche il Benevento deve arrendersi alla legge del Renzo Barbera. I rosanero centrano la settima vittoria casalinga su sette nell’attuale campionato e allungano a venti partite la serie di imbattibilità interna. In attesa delle gare domenicali, il vantaggio sul Modena è di sei punti, mentre l’Ascoli, terzo, dista nove lunghezze.

Gomes cambia il volto del Palermo

L’emergenza non condiziona il rendimento della capolista. Inzaghi deve rinunciare anche a Strefezza, fermato da una gastroenterite, ma trova risposte importanti da Magnani e Gomes, entrambi schierati dal primo minuto.





Come evidenzia Luigi Butera su Tuttosport, proprio la posizione ibrida del centrocampista francese, chiamato a muoversi tra la mediana e la trequarti, mette in difficoltà il sistema di gioco predisposto da Antonio Floro Flores.

Gomes sfiora subito il vantaggio, trovando l’opposizione di Vannucchi. Sugli sviluppi del successivo calcio d’angolo arriva la rete di Johnsen, che raggiunge quota dieci gol in campionato e regala al Palermo il primo centro stagionale nato da un corner.

Johnsen in doppia cifra, Vavassori sale a nove

Il Palermo non rallenta dopo il vantaggio, continuando ad aggredire alto il Benevento. Da una riconquista di Cassandro nasce l’azione del raddoppio, sviluppata attraverso la combinazione tra Gomes e Ranocchia e finalizzata da Pohjanpalo, con la complicità di una deviazione di Scognamillo.

Nell’analisi firmata da Luigi Butera per Tuttosport emerge la facilità con cui i rosanero riescono a costruire occasioni da gol. Johnsen colpisce anche un palo, mentre Vavassori sfrutta un preciso assist di Gomes per firmare il 3-0 e raggiungere quota nove reti in campionato.

Per la seconda partita consecutiva, tutti e tre i componenti del tridente offensivo del Palermo trovano la via del gol, confermandosi tra i principali artefici della marcia della capolista.

Gestione nella ripresa e debutto per Bertolino

Floro Flores prova a modificare l’assetto del Benevento attraverso le sostituzioni, ma il secondo tempo scorre senza particolari apprensioni per il Palermo, che gestisce il risultato e dosa le energie.

Come conclude Luigi Butera su Tuttosport, Inzaghi trova spazio anche per regalare l’esordio in Serie B al giovanissimo Pietro Bertolino, ulteriore nota positiva di una serata dominata dai rosanero.

Il Palermo può adesso osservare con interesse i risultati delle dirette concorrenti, forte di un vantaggio rassicurante sulla terza posizione e di una squadra che continua a mostrare segnali di crescita.