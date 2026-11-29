Il Palermo continua a dominare la Serie B e Filippo Inzaghi riesce persino a migliorare i numeri della sua straordinaria esperienza sulla panchina del Benevento. Nell’editoriale firmato da Filippo Di Chiara per la Gazzetta dello Sport, ampio spazio viene dedicato alla marcia dei rosanero, protagonisti dell’ennesima prova di forza davanti ai 30 mila spettatori del Renzo Barbera.

Il 3-0 rifilato al Benevento ha confermato come la sconfitta di Catanzaro possa essere considerata un incidente di percorso. La formazione siciliana ha impiegato appena 40 minuti per mettere al sicuro il risultato, raggiungendo quota 33 punti dopo 14 giornate. In attesa dell’impegno del Modena contro il Padova, il Palermo vanta sei lunghezze di vantaggio sulla seconda e nove sull’Ascoli, attualmente terzo.

Inzaghi meglio del Benevento dei record

Particolarmente significativo il confronto con la stagione 2019-2020, quando Inzaghi conquistò la promozione con il Benevento chiudendo il campionato a quota 86 punti. Dopo 14 giornate quella squadra ne aveva raccolti 31, due in meno rispetto all’attuale Palermo.





Come evidenzia Filippo Di Chiara sulla Gazzetta dello Sport, oltre ai numeri impressionano le qualità dei singoli, a cominciare da Dennis Johnsen. Il norvegese sta vivendo la sua migliore stagione italiana, impreziosita da dieci gol e sei assist, confermandosi un elemento determinante per gli equilibri offensivi dei rosanero.

A fare la differenza, tuttavia, è anche la compattezza del gruppo. Dalla generosità di Ranocchia, protagonista di un importante recupero difensivo, alla capacità di Perin di calarsi nella realtà della Serie B dopo gli anni alla Juventus. È ancora presto per considerare assegnati i posti per la promozione diretta, ma il Palermo sta dimostrando di possedere qualità superiori alla categoria.

Empoli e Vicenza, debutti senza vittorie

La quattordicesima giornata ha acceso i riflettori anche sui cambi in panchina maturati durante la settimana. Lorenzo Tonelli e Davide Dionigi hanno esordito rispettivamente alla guida di Empoli e Vicenza, senza riuscire a conquistare i tre punti.

I toscani, reduci da due sconfitte consecutive, sono passati due volte in vantaggio contro il Verona, salvo poi essere raggiunti dalla doppietta di Mosquera, salito a quota nove reti in campionato.

Il colombiano ha contribuito ad alleggerire la pressione sulla panchina di Marco Baroni, il cui Verona non vince da quattro partite e domenica prossima ospiterà proprio il Palermo al Bentegodi.

Verona-Palermo, sedici punti di distanza

Filippo Di Chiara, nell’editoriale della Gazzetta dello Sport, sottolinea come fosse difficile immaginare alla vigilia del campionato un divario di sedici punti tra Verona e Palermo, due delle principali candidate alla promozione diretta.

La Serie B offre ancora diverse possibilità di recuperare terreno, ma il trascorrere delle giornate rischia di complicare ulteriormente la rincorsa delle squadre attardate.

Un discorso che riguarda anche la Cremonese, considerata una formazione particolarmente attrezzata per il ritorno in Serie A. La trasferta di Genova contro la Sampdoria potrebbe rappresentare uno snodo importante per le ambizioni dei grigiorossi.

Grande attenzione anche al debutto di Fabio Caserta sulla panchina dell’Arezzo, atteso dal delicato derby contro un Pisa che non può permettersi di perdere ulteriore terreno dalla vetta.

Ascoli e Avellino lanciate, Carrarese in crescita

Alle spalle di Palermo e Modena, Ascoli e Avellino figurano tra le squadre maggiormente in forma. A trascinarle sono soprattutto le prestazioni dei rispettivi attaccanti, Matteo Brunori e Russo, protagonisti di un momento particolarmente positivo. L’ex capitano rosanero ha impreziosito la sua ultima prestazione con un gol e un assist.

Come osserva Filippo Di Chiara sulla Gazzetta dello Sport, il Vicenza di Dionigi è riuscito a strappare un punto contro il Cesena grazie alla rete di Corazza, mentre la Carrarese di Pagliuca ha conquistato il terzo successo consecutivo, costruendo la vittoria nella ripresa contro la Juve Stabia.

Proprio in casa gialloblù potrebbe maturare un nuovo cambio in panchina: dopo la terza sconfitta consecutiva, la posizione di De Giorgio appare sempre più precaria.