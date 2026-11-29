Brutte notizie per Edoardo Lancini. L’ex difensore del Palermo, oggi in forza alla Reggina, ha riportato un infortunio al ginocchio destro durante la sfida contro l’Athletic Club Palermo. Gli accertamenti strumentali ai quali si è sottoposto il calciatore hanno evidenziato un interessamento del legamento crociato anteriore e del collaterale mediale.

A rendere note le condizioni del difensore è stata direttamente la società amaranto attraverso un comunicato ufficiale.

Il comunicato della Reggina

«As Reggina 1914 comunica che gli esami strumentali riguardanti il calciatore Edoardo Lancini, infortunatosi nella gara tra Athletic Club Palermo e Reggina, hanno evidenziato una distorsione legamentosa del ginocchio destro con interessamento del legamento crociato anteriore e collaterale mediale.





A Edoardo un grande abbraccio da parte di tutti noi, certi che tornerà a calcare i campi da gioco più forte di prima, con la grinta e l’attaccamento che ne hanno sempre contraddistinto sia la carriera che il percorso in amaranto».

Lancini, i possibili tempi di recupero

Il comunicato della Reggina non specifica il grado delle lesioni né l’eventuale necessità di un intervento chirurgico. I tempi di recupero dipenderanno pertanto dall’entità del danno ai legamenti e dal percorso terapeutico individuato dallo staff medico.

In caso di lesioni di lieve o moderata entità, lo stop potrebbe variare da alcune settimane a diversi mesi. Qualora, invece, venisse riscontrata una rottura completa del legamento crociato anteriore con conseguente intervento chirurgico, il ritorno all’attività agonistica potrebbe richiedere dai nove ai dodici mesi, anche in considerazione del concomitante interessamento del collaterale mediale.

Si tratta, al momento, di indicazioni generali e non di una prognosi ufficiale relativa alle condizioni del calciatore.

Lancini, protagonista della rinascita del Palermo

Una notizia che tocca da vicino anche la tifoseria rosanero. Edoardo Lancini è stato infatti uno dei protagonisti della rinascita del Palermo dopo il fallimento del 2019, accompagnando il club nel percorso di risalita dalla Serie D fino alla conquista della promozione in Serie B.

Un cammino durante il quale il difensore ha contribuito a riportare il Palermo nel calcio professionistico e successivamente nel campionato cadetto, scrivendo una pagina importante della recente storia rosanero.

A Edoardo Lancini va il più grande in bocca al lupo da parte di tutta la redazione di ilovepalermocalcio.com, con l’augurio di una pronta e completa guarigione e di rivederlo presto protagonista sui campi di gioco.

Forza Edoardo!