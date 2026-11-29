Tuttosport: “Gomes brilla. Le pagelle di Palermo-Benevento”
Il Palermo travolge il Benevento per 3-0 al Renzo Barbera e conquista altri tre punti nella corsa alla promozione. Nelle pagelle pubblicate da Tuttosport, il voto più alto spetta a Filippo Inzaghi, premiato con un 8 per la prestazione della sua squadra nonostante l’emergenza numerica.
Tra i calciatori spiccano Gomes, Vavassori e Johnsen, tutti valutati con un 7,5. Tuttosport premia anche Cassandro, Magnani, Peda, Augello, Ranocchia e Pohjanpalo, che conquistano un 7.
Palermo-Benevento, le pagelle di Tuttosport
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Perin 6,5
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Cassandro 7
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Magnani 7
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Ceccaroni 6 (dal 20′ st)
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Peda 7
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Augello 7
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Segre 6,5
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Ranocchia 7
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Gomes 7,5
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Hernani 6 (dal 27′ st)
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Vavassori 7,5
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Bertolino N.G. (dal 43′ st)
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Pohjanpalo 7
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Gabrielloni 6 (dal 20′ st)
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Johnsen 7,5
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Gyasi 6 (dal 27′ st)
Allenatore: Filippo Inzaghi 8
Benevento, le pagelle
Decisamente negative le valutazioni riservate al Benevento da Tuttosport. Scognamillo, Dalle Mura, Sernicola e Tumminello ricevono un 4,5, stesso voto assegnato al tecnico Antonio Floro Flores.
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Vannucchi 5
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Romano 5
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Scognamillo 4,5
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Dalle Mura 4,5
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Saio 5,5 (dal 42′ pt)
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Sernicola 4,5
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Beruatto 6 (dal 1′ st)
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Maita 5,5
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Prisco 5
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Kouan 5 (dal 1′ st)
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Siatounis 5
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Verdi 6 (dal 28′ st)
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Cherubini 5,5
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Tumminello 4,5
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Salvemini 5 (dal 16′ st)
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Okereke – 6
Allenatore: Antonio Floro Flores 4,5
La valutazione dell’arbitro
Positivo anche il giudizio di Tuttosport sulla direzione di gara dell’arbitro Valerio Crezzini della sezione di Siena, premiato con un 6,5.
Arbitro: Crezzini 6,5