Domenica ricca di verdetti nel girone I di Serie D, dove la Vibonese rafforza la propria leadership e allunga sulla Reggina. Tra le siciliane spiccano la larga vittoria della Nissa contro l’Athletic Club Palermo, il successo del Trapani nel derby con il Gela e l’affermazione del Ragusa nello scontro diretto contro l’Enna.

La quattordicesima giornata deve ancora completarsi con le gare di Avola e Nuova Igea Virtus, entrambe attualmente in vantaggio.

Nissa a valanga, pesante battuta d’arresto per l’Athletic Palermo

Cinque reti e sorpasso in classifica. La Nissa si impone per 5-2 sull’Athletic Club Palermo al Tomaselli, conquistando un successo importante per le proprie ambizioni. I biancoscudati raggiungono quota 19 punti, mentre la formazione affidata ad interim a Domenico Marino rimane a 18.





Il Trapani ritrova il sorriso nel derby contro il Gela. La squadra di Peppe Misiti vince per 2-0 e riduce a tre punti il distacco dai biancazzurri di Pippo Romano.

Siracusa ferma la Reggina, Vibonese sempre più sola

Nessuna rete nel confronto tra Reggina e Siracusa. Gli aretusei conquistano un punto sul campo di una delle principali candidate alla promozione, raggiungendo quota 19 nonostante la penalizzazione di sette punti.

A beneficiare del pareggio è la Vibonese, che piega il Licata per 1-0 e consolida il primato con 33 punti. Continua a correre anche il Sambiase, vittorioso per 2-1 sul campo del CastrumFavara e adesso distante appena un punto dalla Reggina.

Ragusa, tre punti d’oro. Modica indenne a Lamezia

Il Ragusa conquista una vittoria fondamentale nella parte bassa della graduatoria, battendo l’Enna per 3-1. Gli iblei salgono a nove punti, superano il CastrumFavara e lasciano gli ennesi in ultima posizione.

Un punto a testa, invece, per Vigor Lamezia e Modica, che chiudono il loro confronto sullo 0-0.

Nelle partite ancora in corso, l’Avola conduce per 1-0 nel derby contro il Milazzo, mentre la Nuova Igea Virtus è avanti di due reti sulla Digiesse PraiaTortora.

Serie D girone I – I risultati della 14ª giornata

CastrumFavara-Sambiase 1-2

Nissa-Athletic Club Palermo 5-2

Ragusa-Enna 3-1

Reggina-Siracusa 0-0

Trapani-Gela 2-0

Vibonese-Licata 1-0

Vigor Lamezia-Modica 0-0

Avola-Milazzo 1-0 (in corso)

Nuova Igea Virtus-Digiesse PraiaTortora 2-0 (in corso)

Serie D girone I – La classifica aggiornata live

Posizione Squadra Punti 1 Vibonese 33 2 Reggina 30 3 Sambiase 29 4 Avola 26 5 Nuova Igea Virtus 23 6 Digiesse PraiaTortora 20 7 Milazzo 20 8 Siracusa (-7) 19 9 Nissa 19 10 Athletic Club Palermo 18 11 Licata 18 12 Gela (-1) 17 13 Trapani (-5) 14 14 Modica 14 15 Vigor Lamezia 11 16 Ragusa 9 17 CastrumFavara 8 18 Enna 6

Classifica provvisoria in attesa dei risultati definitivi delle ultime due partite.