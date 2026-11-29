Serie D girone I, risultati e classifica: crolla l’Athletic Palermo, festa Trapani e Ragusa. Reggina a -3 dalla vetta
Domenica ricca di verdetti nel girone I di Serie D, dove la Vibonese rafforza la propria leadership e allunga sulla Reggina. Tra le siciliane spiccano la larga vittoria della Nissa contro l’Athletic Club Palermo, il successo del Trapani nel derby con il Gela e l’affermazione del Ragusa nello scontro diretto contro l’Enna.
La quattordicesima giornata deve ancora completarsi con le gare di Avola e Nuova Igea Virtus, entrambe attualmente in vantaggio.
Nissa a valanga, pesante battuta d’arresto per l’Athletic Palermo
Cinque reti e sorpasso in classifica. La Nissa si impone per 5-2 sull’Athletic Club Palermo al Tomaselli, conquistando un successo importante per le proprie ambizioni. I biancoscudati raggiungono quota 19 punti, mentre la formazione affidata ad interim a Domenico Marino rimane a 18.
Il Trapani ritrova il sorriso nel derby contro il Gela. La squadra di Peppe Misiti vince per 2-0 e riduce a tre punti il distacco dai biancazzurri di Pippo Romano.
Siracusa ferma la Reggina, Vibonese sempre più sola
Nessuna rete nel confronto tra Reggina e Siracusa. Gli aretusei conquistano un punto sul campo di una delle principali candidate alla promozione, raggiungendo quota 19 nonostante la penalizzazione di sette punti.
A beneficiare del pareggio è la Vibonese, che piega il Licata per 1-0 e consolida il primato con 33 punti. Continua a correre anche il Sambiase, vittorioso per 2-1 sul campo del CastrumFavara e adesso distante appena un punto dalla Reggina.
Ragusa, tre punti d’oro. Modica indenne a Lamezia
Il Ragusa conquista una vittoria fondamentale nella parte bassa della graduatoria, battendo l’Enna per 3-1. Gli iblei salgono a nove punti, superano il CastrumFavara e lasciano gli ennesi in ultima posizione.
Un punto a testa, invece, per Vigor Lamezia e Modica, che chiudono il loro confronto sullo 0-0.
Nelle partite ancora in corso, l’Avola conduce per 1-0 nel derby contro il Milazzo, mentre la Nuova Igea Virtus è avanti di due reti sulla Digiesse PraiaTortora.
Serie D girone I – I risultati della 14ª giornata
- CastrumFavara-Sambiase 1-2
- Nissa-Athletic Club Palermo 5-2
- Ragusa-Enna 3-1
- Reggina-Siracusa 0-0
- Trapani-Gela 2-0
- Vibonese-Licata 1-0
- Vigor Lamezia-Modica 0-0
- Avola-Milazzo 1-0 (in corso)
- Nuova Igea Virtus-Digiesse PraiaTortora 2-0 (in corso)
Serie D girone I – La classifica aggiornata live
|Posizione
|Squadra
|Punti
|1
|Vibonese
|33
|2
|Reggina
|30
|3
|Sambiase
|29
|4
|Avola
|26
|5
|Nuova Igea Virtus
|23
|6
|Digiesse PraiaTortora
|20
|7
|Milazzo
|20
|8
|Siracusa (-7)
|19
|9
|Nissa
|19
|10
|Athletic Club Palermo
|18
|11
|Licata
|18
|12
|Gela (-1)
|17
|13
|Trapani (-5)
|14
|14
|Modica
|14
|15
|Vigor Lamezia
|11
|16
|Ragusa
|9
|17
|CastrumFavara
|8
|18
|Enna
|6
Classifica provvisoria in attesa dei risultati definitivi delle ultime due partite.