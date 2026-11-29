Un eurogol di Massimo Coda evita al Catania la quarta sconfitta consecutiva in trasferta, ma non basta per rilanciare le ambizioni dei rossazzurri. La formazione di Emilio Longo pareggia 1-1 sul campo del Casarano nella sedicesima giornata del girone C di Serie C, scivolando a quattordici lunghezze dalla capolista Potenza, vittoriosa in rimonta contro l’Audace Cerignola.

Catania, tante occasioni ma passa il Casarano

Come raccontato da Giovanni Finocchiaro nella cronaca de La Sicilia, i rossazzurri partono con il piglio giusto, mettendo immediatamente sotto pressione la formazione pugliese.

Perrotta sfiora il vantaggio al 9’ colpendo il palo di testa, mentre Caligara impegna Farroni e successivamente manca di poco lo specchio della porta. Al 23’ è invece Lunetta a non sfruttare un ottimo suggerimento di Cicerelli.





Il Casarano prende progressivamente coraggio e, dopo un salvataggio sulla linea dello stesso Cicerelli, trova il vantaggio al 27’ con Patierno, bravo a sfruttare uno scambio con Logoluso e a sorprendere la retroguardia rossazzurra.

Gli etnei perdono anche Bruzzaniti per un problema muscolare, con Longo costretto a inserire Cavuoti prima dell’intervallo.

Longo cambia tutto, Coda evita il ko

Nella ripresa il Catania modifica il proprio assetto tattico, passando inizialmente al 4-2-3-1 con l’ingresso di Raimo. Insigne non riesce a concretizzare una buona opportunità, mentre Farroni si supera sulla conclusione di Vallocchia.

Longo aumenta il peso offensivo della squadra inserendo Coda, Caturano e Corbari, ridisegnando la formazione con un 4-2-4.

All’82’ arriva l’episodio che cambia il risultato: Coda approfitta di un errore nella gestione del pallone della difesa pugliese e sorprende Farroni con uno splendido pallonetto dalla trequarti. Una prodezza che vale il quinto centro stagionale dell’attaccante rossazzurro.

Catania, la classifica si complica: Potenza sempre più lontano

Il secondo pareggio consecutivo lascia il Catania a quota 24 punti, al quinto posto, in compagnia di Audace Cerignola, Casertana, Sorrento e Inter U23.

A pesare è soprattutto il successo del Potenza, capace di rimontare due reti di svantaggio contro il Cerignola e imporsi per 3-2. I lucani salgono a quota 38, portando a quattordici punti il margine sugli etnei.

Il bilancio del Catania dopo sedici giornate parla di sette vittorie, tre pareggi e sei sconfitte, con 27 reti realizzate e 15 subite. Numeri che evidenziano le difficoltà di una squadra chiamata a ritrovare continuità per non perdere ulteriore terreno nella corsa alle posizioni di vertice.

Serie C girone C – La classifica aggiornata

Pos. Squadra Punti Gare 1 Potenza 38 16 2 Bari 27 15 3 Monopoli 26 16 4 Scafatese 25 16 5 Catania 24 16 6 Audace Cerignola 24 16 7 Casertana 24 16 8 Sorrento 24 16 9 Inter U23 24 16 10 Picerno 22 15 11 Cavese 20 16 12 Barletta 20 16 13 Casarano 20 16 14 Altamura 20 16 15 Salernitana 19 16 16 Savoia 18 15 17 Cosenza 17 16 18 Giugliano 16 16 19 Foggia 15 16 20 Crotone (-6) 1 15

Classifica provvisoria in attesa del completamento della sedicesima giornata.