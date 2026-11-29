Serie C, al Catania non basta la magia di Coda: pari a Casarano e vetta a -14
Un eurogol di Massimo Coda evita al Catania la quarta sconfitta consecutiva in trasferta, ma non basta per rilanciare le ambizioni dei rossazzurri. La formazione di Emilio Longo pareggia 1-1 sul campo del Casarano nella sedicesima giornata del girone C di Serie C, scivolando a quattordici lunghezze dalla capolista Potenza, vittoriosa in rimonta contro l’Audace Cerignola.
Catania, tante occasioni ma passa il Casarano
Come raccontato da Giovanni Finocchiaro nella cronaca de La Sicilia, i rossazzurri partono con il piglio giusto, mettendo immediatamente sotto pressione la formazione pugliese.
Perrotta sfiora il vantaggio al 9’ colpendo il palo di testa, mentre Caligara impegna Farroni e successivamente manca di poco lo specchio della porta. Al 23’ è invece Lunetta a non sfruttare un ottimo suggerimento di Cicerelli.
Il Casarano prende progressivamente coraggio e, dopo un salvataggio sulla linea dello stesso Cicerelli, trova il vantaggio al 27’ con Patierno, bravo a sfruttare uno scambio con Logoluso e a sorprendere la retroguardia rossazzurra.
Gli etnei perdono anche Bruzzaniti per un problema muscolare, con Longo costretto a inserire Cavuoti prima dell’intervallo.
Longo cambia tutto, Coda evita il ko
Nella ripresa il Catania modifica il proprio assetto tattico, passando inizialmente al 4-2-3-1 con l’ingresso di Raimo. Insigne non riesce a concretizzare una buona opportunità, mentre Farroni si supera sulla conclusione di Vallocchia.
Longo aumenta il peso offensivo della squadra inserendo Coda, Caturano e Corbari, ridisegnando la formazione con un 4-2-4.
All’82’ arriva l’episodio che cambia il risultato: Coda approfitta di un errore nella gestione del pallone della difesa pugliese e sorprende Farroni con uno splendido pallonetto dalla trequarti. Una prodezza che vale il quinto centro stagionale dell’attaccante rossazzurro.
Catania, la classifica si complica: Potenza sempre più lontano
Il secondo pareggio consecutivo lascia il Catania a quota 24 punti, al quinto posto, in compagnia di Audace Cerignola, Casertana, Sorrento e Inter U23.
A pesare è soprattutto il successo del Potenza, capace di rimontare due reti di svantaggio contro il Cerignola e imporsi per 3-2. I lucani salgono a quota 38, portando a quattordici punti il margine sugli etnei.
Il bilancio del Catania dopo sedici giornate parla di sette vittorie, tre pareggi e sei sconfitte, con 27 reti realizzate e 15 subite. Numeri che evidenziano le difficoltà di una squadra chiamata a ritrovare continuità per non perdere ulteriore terreno nella corsa alle posizioni di vertice.
Serie C girone C – La classifica aggiornata
|Pos.
|Squadra
|Punti
|Gare
|1
|Potenza
|38
|16
|2
|Bari
|27
|15
|3
|Monopoli
|26
|16
|4
|Scafatese
|25
|16
|5
|Catania
|24
|16
|6
|Audace Cerignola
|24
|16
|7
|Casertana
|24
|16
|8
|Sorrento
|24
|16
|9
|Inter U23
|24
|16
|10
|Picerno
|22
|15
|11
|Cavese
|20
|16
|12
|Barletta
|20
|16
|13
|Casarano
|20
|16
|14
|Altamura
|20
|16
|15
|Salernitana
|19
|16
|16
|Savoia
|18
|15
|17
|Cosenza
|17
|16
|18
|Giugliano
|16
|16
|19
|Foggia
|15
|16
|20
|Crotone (-6)
|1
|15
Classifica provvisoria in attesa del completamento della sedicesima giornata.