Lotito sfida le norme sulla multiproprietà: «Che c’entra mio figlio con me?». Il nodo Reggina-Lazio

Claudio Lotito guarda al futuro della Reggina e promette nuovi investimenti per riportare il club calabrese nel calcio professionistico. Il presidente della Lazio, presente a Reggio Calabria in occasione della vittoria degli amaranto contro il Sambiase nello scontro diretto di alta classifica in Serie D, ha parlato delle ambizioni della società e della questione multiproprietà, destinata a diventare centrale in caso di promozione in Serie C.

Come riportato da Calcio e Finanza, Lotito ha affrontato l’argomento durante la conferenza stampa successiva alla partita, soffermandosi anche sulle attuali norme federali e sulla struttura societaria della Reggina.





Reggina, Lotito promette investimenti

Il patron biancoceleste ha ribadito la volontà di costruire un progetto duraturo a Reggio Calabria, sottolineando l’importanza del legame tra la squadra e il territorio.

«Qui bisogna costruire un futuro e io voglio farlo attraverso gli investimenti, la voglia, il carisma e il coinvolgimento, anche per questo ho deciso di scendere nuovamente in campo a livello federale».

Lotito ha poi espresso soddisfazione per il rendimento della formazione amaranto e per l’atteggiamento mostrato dai calciatori.

«Ho avuto conferma di aver costruito una squadra umile e determinata, è una famiglia. Una squadra che capisce l’importanza di rappresentare un territorio».

Il presidente ha quindi ribadito il significato del proprio impegno nel club calabrese.

«Ho preso la Reggina per consentire ai reggini di sentirsi orgogliosi di questi ragazzi».

L’obiettivo sportivo della stagione è la promozione in Serie C, che permetterebbe alla Reggina di tornare tra i professionisti.

Lotito e la multiproprietà: il nodo della promozione in Serie C

La possibile promozione aprirebbe però una questione regolamentare.

Le attuali disposizioni federali non consentono la multiproprietà di società calcistiche italiane professionistiche. Una situazione che, secondo quanto evidenziato da Calcio e Finanza, potrebbe rendere necessaria una cessione della Reggina.

Lotito ha affrontato direttamente il tema, respingendo l’ipotesi che la sua candidatura ai vertici della FIGC sia collegata alla volontà di modificare la normativa.

«La mia candidatura in FIGC non c’entra niente con l’articolo delle NOIF che riguarda la multiproprietà».

Il presidente della Lazio ha poi richiamato il precedente della Salernitana, società che aveva dovuto cedere a causa delle disposizioni federali.

«Esiste al momento una norma che ha voluto l’ex presidente della Federazione, colui che mi ha costretto a vendere anche la società che avevo».

Il riferimento è a Gabriele Gravina e alla precedente esperienza di Lotito alla guida del club campano.

Lotito: «Le leggi e le norme devono essere funzionali»

Il patron biancoceleste ha quindi espresso la propria posizione sul tema della multiproprietà, richiamando anche quanto avviene in altri campionati europei.

«Le leggi e le norme devono essere funzionali all’organizzazione e al sistema. Ci sono tante squadre, a livello europeo, che hanno la doppia proprietà».

Lotito ha poi utilizzato un esempio per spiegare il proprio punto di vista.

«Dico, se io fossi venuto a Reggio a fare la Lazio due a voi che interessava?».

Il presidente ha contestato soprattutto l’estensione dei vincoli federali ai rapporti familiari, ritenendola eccessiva.

«Si parla di quarto grado affine, praticamente il cugino di quarto grado di mia moglie non potrebbe».

Lazio e Reggina, Lotito chiarisce la posizione delle società

Nel passaggio conclusivo delle dichiarazioni riportate da Calcio e Finanza, Lotito ha spiegato la distinzione tra gli assetti proprietari delle due società.

«Le società che detengono la Lazio non c’entrano niente con la Reggina».

Il patron biancoceleste ha poi illustrato la struttura societaria del club amaranto.

«C’è una società ex novo, Rhegium, proveniente da un’altra società, presieduta al 100% da mio figlio».

Da qui la domanda con cui Lotito ha messo in discussione l’applicazione delle attuali disposizioni nel caso di una promozione.

«Se la Reggina viene promossa, qual è il vulnus? E che c’entra mio figlio con me?».

Reggina, tra il sogno Serie C e il futuro societario

La Reggina punta dunque a conquistare sul campo il ritorno nel calcio professionistico, ma l’eventuale promozione potrebbe rendere necessario affrontare il tema della proprietà.

Le dichiarazioni di Lotito confermano la volontà di proseguire il progetto sportivo e, contemporaneamente, di aprire un confronto sulle disposizioni federali.

Come emerge dall’approfondimento di Calcio e Finanza, il nodo centrale riguarda la compatibilità tra gli assetti societari della Reggina e della Lazio alla luce delle norme attualmente in vigore.

Per il momento, l’attenzione degli amaranto resta concentrata sul campionato di Serie D e sull’obiettivo promozione. Il futuro societario sarà invece una questione da affrontare qualora la squadra riuscisse a conquistare l’accesso alla Serie C.