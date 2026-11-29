Il Modena risponde al Palermo e torna a tre lunghezze dalla capolista. Nelle due sfide domenicali delle ore 15 della 14ª giornata di Serie B, gli emiliani travolgono il Padova per 3-0, mentre il Mantova espugna il campo del Südtirol imponendosi per 2-0.

Cambia dunque la situazione nelle zone alte della classifica: il Palermo resta al comando con 33 punti, seguito dal Modena a quota 30 e dal Mantova, che scavalca l’Ascoli e sale al terzo posto con 25 punti. Il vantaggio dei rosanero sulla terza posizione è adesso di otto lunghezze.

Modena-Padova 3-0: doppietta del palermitano Montevago

Il Modena non sbaglia e conquista tre punti fondamentali nella corsa alla promozione diretta. Protagonista del successo contro il Padova è l’attaccante palermitano Daniele Montevago, autore di una doppietta.





Gli emiliani centrano la nona vittoria stagionale e si confermano i principali inseguitori della squadra di Filippo Inzaghi. Il Padova resta invece fermo a quota 16 punti.

Südtirol-Mantova 0-2: lombardi al terzo posto

Colpo esterno del Mantova, che dopo aver chiuso il primo tempo senza reti trova due gol nella ripresa contro il Südtirol.

I lombardi salgono a quota 25 punti, superando l’Ascoli e conquistando momentaneamente il terzo posto. Gli altoatesini, reduci dalla sconfitta contro il Palermo, rimangono invece fermi a 18 punti.

Serie B, tutti i risultati della 14ª giornata

Sabato 28 novembre

Ascoli-Virtus Entella 2-0

Carrarese-Juve Stabia 3-1

Empoli-Verona 2-2

Vicenza-Cesena 1-1

Palermo-Benevento 3-0

Domenica 29 novembre

Modena-Padova 3-0

Südtirol-Mantova 0-2

Sampdoria-Cremonese (ore 17.15)

Arezzo-Pisa (ore 19.30)

Lunedì 30 novembre

– Catanzaro-Avellino (ore 20.30)

Serie B, la classifica aggiornata

Pos. Squadra Punti PG 1 Palermo 33 14 2 Modena 30 14 3 Mantova 25 14 4 Ascoli 24 14 5 Avellino 22 13 6 Cesena 22 14 7 Pisa 20 13 8 Benevento 19 14 9 Carrarese 19 14 10 Südtirol 18 14 11 Verona 17 14 12 Sampdoria 17 13 13 Padova 16 14 14 Cremonese 15 13 15 Virtus Entella 13 14 16 Catanzaro 12 13 17 Juve Stabia (-4) 12 14 18 Arezzo 12 13 19 Vicenza 11 14 20 Empoli 10 14