Serie B, risultati e classifica: il Modena vola con Montevago e torna a -3 dal Palermo. Mantova terzo
Il Modena risponde al Palermo e torna a tre lunghezze dalla capolista. Nelle due sfide domenicali delle ore 15 della 14ª giornata di Serie B, gli emiliani travolgono il Padova per 3-0, mentre il Mantova espugna il campo del Südtirol imponendosi per 2-0.
Cambia dunque la situazione nelle zone alte della classifica: il Palermo resta al comando con 33 punti, seguito dal Modena a quota 30 e dal Mantova, che scavalca l’Ascoli e sale al terzo posto con 25 punti. Il vantaggio dei rosanero sulla terza posizione è adesso di otto lunghezze.
Modena-Padova 3-0: doppietta del palermitano Montevago
Il Modena non sbaglia e conquista tre punti fondamentali nella corsa alla promozione diretta. Protagonista del successo contro il Padova è l’attaccante palermitano Daniele Montevago, autore di una doppietta.
Gli emiliani centrano la nona vittoria stagionale e si confermano i principali inseguitori della squadra di Filippo Inzaghi. Il Padova resta invece fermo a quota 16 punti.
Südtirol-Mantova 0-2: lombardi al terzo posto
Colpo esterno del Mantova, che dopo aver chiuso il primo tempo senza reti trova due gol nella ripresa contro il Südtirol.
I lombardi salgono a quota 25 punti, superando l’Ascoli e conquistando momentaneamente il terzo posto. Gli altoatesini, reduci dalla sconfitta contro il Palermo, rimangono invece fermi a 18 punti.
Serie B, tutti i risultati della 14ª giornata
Sabato 28 novembre
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Ascoli-Virtus Entella 2-0
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Carrarese-Juve Stabia 3-1
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Empoli-Verona 2-2
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Vicenza-Cesena 1-1
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Palermo-Benevento 3-0
Domenica 29 novembre
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Modena-Padova 3-0
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Südtirol-Mantova 0-2
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Sampdoria-Cremonese (ore 17.15)
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Arezzo-Pisa (ore 19.30)
Lunedì 30 novembre
– Catanzaro-Avellino (ore 20.30)
Serie B, la classifica aggiornata
|Pos.
|Squadra
|Punti
|PG
|1
|Palermo
|33
|14
|2
|Modena
|30
|14
|3
|Mantova
|25
|14
|4
|Ascoli
|24
|14
|5
|Avellino
|22
|13
|6
|Cesena
|22
|14
|7
|Pisa
|20
|13
|8
|Benevento
|19
|14
|9
|Carrarese
|19
|14
|10
|Südtirol
|18
|14
|11
|Verona
|17
|14
|12
|Sampdoria
|17
|13
|13
|Padova
|16
|14
|14
|Cremonese
|15
|13
|15
|Virtus Entella
|13
|14
|16
|Catanzaro
|12
|13
|17
|Juve Stabia (-4)
|12
|14
|18
|Arezzo
|12
|13
|19
|Vicenza
|11
|14
|20
|Empoli
|10
|14