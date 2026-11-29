Serie B, Sampdoria-Cremonese 0-1 al 45’: blucerchiati in dieci, la classifica live
La Cremonese chiude in vantaggio il primo tempo della sfida contro la Sampdoria, valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B. Al Luigi Ferraris decide, per il momento, l’autorete di Krastev al 6’, con i blucerchiati costretti a giocare in inferiorità numerica praticamente dall’inizio della gara.
Sampdoria in dieci dopo tre minuti
La partita si mette subito in salita per la formazione di Luca D’Angelo. Al 3’ Delli Carri viene espulso per un fallo ai danni di Stuckler su una chiara occasione da rete. Tre minuti più tardi arriva il vantaggio della Cremonese: la conclusione di Bonazzoli termina sul palo dopo la deviazione di Krastev, prima di carambolare sul portiere blucerchiato e finire in rete.
Al 9’ Tutino reclama un calcio di rigore per un contatto con Luperto, ma l’arbitro Massa lascia proseguire senza intervento del VAR.
Doppio legno e gol annullato alla Sampdoria
Nonostante l’inferiorità numerica, la Sampdoria prova a reagire. Al 33’ Begic sfiora il pareggio su assist di Insigne, mentre un minuto più tardi i blucerchiati colpiscono due legni nella stessa azione: Fulignati devia sulla traversa un colpo di testa di Tutino, prima che Ferrari colpisca il palo da distanza ravvicinata.
Al 39’ Tutino trova la rete del pareggio, ma la revisione del VAR evidenzia una posizione di fuorigioco dell’attaccante. Si va così all’intervallo con la Cremonese avanti di una rete.
Serie B, la classifica live
Con questo risultato, la Cremonese salirebbe virtualmente a quota 18 punti, agganciando il Südtirol e scavalcando Verona e Sampdoria. In vetta resta il Palermo con 33 punti, seguito dal Modena a 30 e dal Mantova a 25.
|Squadra
|Punti
|PG
|Palermo
|33
|14
|Modena
|30
|14
|Mantova
|25
|14
|Ascoli
|24
|14
|Avellino
|22
|13
|Cesena
|22
|14
|Pisa
|20
|13
|Benevento
|19
|14
|Carrarese
|19
|14
|Südtirol
|18
|14
|Cremonese
|18
|14
|Hellas Verona
|17
|14
|Sampdoria
|17
|14
|Padova
|16
|14
|Virtus Entella
|13
|14
|Catanzaro
|12
|13
|Juve Stabia (-4)
|12
|14
|Arezzo
|12
|13
|LR Vicenza
|11
|14
|Empoli
|10
|14
Classifica aggiornata in tempo reale al termine del primo tempo di Sampdoria-Cremonese.