La Cremonese chiude in vantaggio il primo tempo della sfida contro la Sampdoria, valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B. Al Luigi Ferraris decide, per il momento, l’autorete di Krastev al 6’, con i blucerchiati costretti a giocare in inferiorità numerica praticamente dall’inizio della gara.

Sampdoria in dieci dopo tre minuti

La partita si mette subito in salita per la formazione di Luca D’Angelo. Al 3’ Delli Carri viene espulso per un fallo ai danni di Stuckler su una chiara occasione da rete. Tre minuti più tardi arriva il vantaggio della Cremonese: la conclusione di Bonazzoli termina sul palo dopo la deviazione di Krastev, prima di carambolare sul portiere blucerchiato e finire in rete.

Al 9’ Tutino reclama un calcio di rigore per un contatto con Luperto, ma l’arbitro Massa lascia proseguire senza intervento del VAR.





Doppio legno e gol annullato alla Sampdoria

Nonostante l’inferiorità numerica, la Sampdoria prova a reagire. Al 33’ Begic sfiora il pareggio su assist di Insigne, mentre un minuto più tardi i blucerchiati colpiscono due legni nella stessa azione: Fulignati devia sulla traversa un colpo di testa di Tutino, prima che Ferrari colpisca il palo da distanza ravvicinata.

Al 39’ Tutino trova la rete del pareggio, ma la revisione del VAR evidenzia una posizione di fuorigioco dell’attaccante. Si va così all’intervallo con la Cremonese avanti di una rete.

Serie B, la classifica live

Con questo risultato, la Cremonese salirebbe virtualmente a quota 18 punti, agganciando il Südtirol e scavalcando Verona e Sampdoria. In vetta resta il Palermo con 33 punti, seguito dal Modena a 30 e dal Mantova a 25.

Squadra Punti PG Palermo 33 14 Modena 30 14 Mantova 25 14 Ascoli 24 14 Avellino 22 13 Cesena 22 14 Pisa 20 13 Benevento 19 14 Carrarese 19 14 Südtirol 18 14 Cremonese 18 14 Hellas Verona 17 14 Sampdoria 17 14 Padova 16 14 Virtus Entella 13 14 Catanzaro 12 13 Juve Stabia (-4) 12 14 Arezzo 12 13 LR Vicenza 11 14 Empoli 10 14

Classifica aggiornata in tempo reale al termine del primo tempo di Sampdoria-Cremonese.