Dopo la vittoria per 2-0 sul Sudtirol, è intervenuto in conferenza stampa l’allenatore del Mantova, Francesco Modesto, che ha analizzato il match e sottolineato la grande prova messa in mostra dalla sua squadra.

«Oggi siamo stati bravi ad aggredire in avanti, ad aspettare il momento giusto per colpire e a gestire il pallone quando serviva – ha spiegato il tecnico -. Peccato per il rigore sbagliato, ma siamo andati in vantaggio meritatamente. Siamo rimasti sempre dentro la partita: non ricordo parate particolari di Bardi e ci portiamo a casa un altro clean sheet importante».

Modesto ha poi parlato del momento della sua squadra: «I ragazzi lavorano alla grande, sono sul pezzo e stanno bene fisicamente. Abbiamo portato a casa sei punti in pochi giorni mettendoci tanta qualità e sono davvero orgoglioso di loro. Non è semplice venire qui e fare una prova di questo spessore: ho visto tante partite del Sudtirol, che ha messo in difficoltà tante squadre, e oggi siamo stati davvero bravi. Abbiamo vinto i duelli e, allo stesso tempo, giocato un buon calcio».





Infine, il tecnico confessa: «Avevo detto alla squadra che non era stata se stessa sotto l’aspetto mentale. Oggi ho visto l’atteggiamento giusto da parte di tutti ed è stata una bella vittoria. Ho bisogno di ogni giocatore che ho a disposizione e sto dando spazio a tutti: anche per gli altri arriverà il momento e hanno tutti voglia di incidere».