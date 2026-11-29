Padova, Di Marzio conferma: Calabro verso l’esonero
Potrebbe essere arrivata al capolinea l’avventura di Antonio Calabro sulla panchina del Padova. La sconfitta rimediata contro il Modena avrebbe infatti portato la società biancoscudata a riflettere sul futuro della guida tecnica.
La notizia è stata confermata da Gianluca Di Marzio, con il Padova che starebbe andando verso l’esonero dell’attuale allenatore. La dirigenza adesso valuta un possibile cambio in panchina dopo l’ultimo risultato negativo.