Domenica di relax per Jacopo Segre dopo la splendida vittoria del Palermo contro il Benevento. Il centrocampista rosanero si è concesso una giornata di riposo in un agriturismo della provincia di Palermo, approfittando della pausa dagli allenamenti per recuperare le energie.

Dopo il 3-0 conquistato ieri sera al Renzo Barbera, il centrocampista ha scelto di trascorrere qualche ora all’insegna del benessere, tra tranquillità e idromassaggio.

Un momento di meritato riposo dopo il doppio impegno casalingo contro Südtirol e Benevento, che ha fruttato sei punti alla formazione di Filippo Inzaghi, sempre più protagonista del campionato di Serie B.





Segre potrà così ricaricare le batterie prima della ripresa degli allenamenti in vista della prossima sfida contro l’Hellas Verona, in programma domenica 6 dicembre allo stadio Bentegodi.