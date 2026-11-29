Serie A: la Roma cala il tris nel primo tempo contro il Monza
Primo tempo straripante per la Roma, impegnata nel match della 13a giornata di Serie A contro il Monza. I giallorossi vanno al riposo avanti per 3-0, dopo una prima frazione di gioco dominata.
Parte forte la formazione di Giampiero Gasperini, che al 12′ sblocca subito il risultato: Mora serve Malen che prende palla sulla trequarti, arriva al limite, si sposta la palla sul destro e calcia da incrociare infilando Thiam. I padroni di casa continuano a spingere, trovando al 24′ la rete del raddoppio: Recupero palla della Roma, Malen serve Soule che riceve palla, entra in area e la piazza all’angolo sinistro.
Nel finale di tempo c’è spazio anche per la doppietta personale del trequartista argentino, che sfrutta l’assist di Kone e fa partire una conclusione di sinistro perfetta dai venti metri che si stampa sotto l’incrocio dei pali.