Al “Città di Arezzo”, si conclude il primo tempo del match tra Arezzo e Pisa, valido per la 14a giornata del campionato di Serie BKT 2026/27. Buona prima frazione di gioco da parte dei padroni di casa, che vanno al riposo avanti per 1-0.

Partono subito forte gli uomini di Caserta, che al 9′ sbloccano il risultato con un incredibile conclusione dai 35 metri di Mawuli che mette la palla sotto il sette. Al 23′ gli amaranto vanno anche vicini al raddoppio: Pattarello fa partire una conclusione a giro, con Scuffet che in tuffo respinge.

Il Pisa reagisce e al 37′ ha un ottima occasione per riportarsi in parità: cross di Zanon, Primasso devia sottoporta ma non abbastanza per sorprende Nunziante. I padroni di casa vanno dunque al riposo avanti per 1-0, con la ripresa che sarà decisiva ai fini del risultato.



