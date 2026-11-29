Tanto rammarico in casa Sampdoria dopo la sconfitta per 2-1 contro la Cremonese. Il tecnico blucerchiato, Luca D’Angelo, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida, sottolineando la buona prestazione della sua squadra, costretta a giocare in inferiorità numerica per gran parte dell’incontro.

L’allenatore si è soffermato anche sulle numerose assenze, svelando di aver perso altri tre giocatori durante la rifinitura della vigilia.

Sulla sconfitta contro la Cremonese: «È un peccato, c’è rammarico. Credo che la squadra abbia fatto una bellissima partita e avrebbe meritato il pareggio. Abbiamo giocato in dieci per 85 minuti, abbiamo preso una traversa, un palo, c’è stato l’episodio del gol annullato. Abbiamo creato più situazioni offensive di loro, tanto che il migliore in campo è stato Fulignati. Nel finale siamo anche riusciti a pareggiare, poi purtroppo abbiamo preso gol nell’unica loro occasione del secondo tempo».





Sulla prestazione, le assenze e il prossimo impegno: «Abbiamo giocato molto bene sotto tutti i punti di vista. A centrocampo eravamo pochi tra infortuni e squalifiche. Nella rifinitura di ieri abbiamo perso Conti, Mbabu e Ravanelli. Devo ringraziare i giocatori entrati in campo, che hanno dato tutto nonostante l’inferiorità numerica. Adesso dobbiamo riposare una giornata e prepararci alla partita di venerdì. In B sono gare dure che possono cambiare da un momento all’altro. Stavolta è capitato a noi, dobbiamo capire che non dobbiamo fare determinati errori perché il risultato può venire a mancare nonostante abbiamo fatto benissimo».