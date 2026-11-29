Inizia nel migliore dei modi l’avventura di Fabio Caserta sulla panchina dell’Arezzo. La formazione amaranto conquista tre punti pesantissimi nel derby toscano contro il Pisa, imponendosi per 1-0 grazie a una splendida rete di Shaka Mawuli. I nerazzurri gestiscono a lungo il possesso del pallone, ma non riescono a scardinare la difesa dei padroni di casa.

PRIMO TEMPO

Partenza vivace al Comunale di Arezzo, dove il derby toscano torna dopo sette anni. Il Pisa si rende subito pericoloso con Pittarello e Marras, ma al 9′ sono i padroni di casa a sbloccare il risultato: Viviani serve Mawuli, che lascia partire una straordinaria conclusione dai 35 metri, spedendo il pallone sotto l’incrocio dei pali e facendo esplodere il pubblico amaranto.





Il Pisa prova a reagire. Al 15′ Zanon rischia di sorprendere Nunziante con un tiro-cross, mentre un minuto più tardi Leone calcia di poco alto. L’Arezzo si difende e riparte con pericolosità, sfiorando il raddoppio al 23′ con una conclusione a giro di Pattarello, sulla quale Scuffet interviene in tuffo.

Al 37′ Primasso prova a sorprendere Nunziante sugli sviluppi di un cross di Zanon, senza successo. Due minuti più tardi Gilli rischia grosso con un retropassaggio errato, ma riesce a rimediare respingendo in spaccata la conclusione di Correia.

Nel finale il VAR verifica un possibile tocco di mano nell’area del Pisa, senza ravvisare gli estremi per un calcio di rigore. La prima frazione si chiude con l’Arezzo avanti per 1-0.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa il Pisa torna subito all’attacco con Rao, che al 48′ lascia partire una conclusione potente ma imprecisa. L’Arezzo risponde con Pattarello e, al 56′, sfiora il raddoppio con Mancuso, il cui colpo di testa ravvicinato viene neutralizzato da Scuffet.

Caserta inserisce forze fresche e al 68′ il neoentrato Sala impegna ancora il portiere nerazzurro con una conclusione dal limite dell’area.

Il Pisa aumenta la pressione offensiva, lasciando però ampi spazi alle ripartenze degli amaranto. Al 79′ Mancuso va vicinissimo al 2-0: l’attaccante si invola in contropiede e lascia partire un potente mancino che si stampa sul palo.

Nel finale i nerazzurri tentano il tutto per tutto, ma è ancora l’Arezzo a rendersi pericoloso con Cianci, che all’88’ calcia addosso a Scuffet.

Dopo quattro minuti di recupero, l’Arezzo può festeggiare la vittoria nel derby. Esordio vincente per Fabio Caserta, che inaugura la sua esperienza sulla panchina amaranto con tre punti e interrompe la serie negativa della squadra.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

– Palermo 33

– Modena 30

– Mantova 25

– Ascoli 24

– Avellino 22

– Cesena 22

– Pisa 20

– Benevento 19

– Carrarese 19

– Südtirol 18

– Cremonese 18

– Verona 17

– Sampdoria 17

– Padova 16

– Arezzo 15

– Entella 13

– Catanzaro 12

– Juve Stabia 12

– Vicenza 11

– Empoli 10