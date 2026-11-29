Salta un’altra panchina in Serie B. Il Padova ha ufficializzato l’esonero di Antonio Calabro, sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra insieme al suo staff tecnico. Fatale al tecnico la sconfitta rimediata contro il Modena, la seconda consecutiva per la formazione biancoscudata, che non trova la vittoria da cinque partite. A rendere nota la decisione è stata la stessa società attraverso un comunicato ufficiale, riportato anche da Gianlucadimarzio.com.

Il comunicato del Padova:

«Il Calcio Padova comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Antonio Calabro e il suo staff tecnico: il vice allenatore Giuseppe Padovano, il collaboratore tecnico Domenico De Simone e il match analyst Alessandro Imbrogno. La Società ringrazia il Mister e i suoi collaboratori per la professionalità e l’impegno dimostrati alla guida della squadra e augura loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera».



