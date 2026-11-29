Serie B, Südtirol-Mantova 0-2: gli highlights del match
Secondo successo consecutivo per il Mantova, che espugna lo stadio Druso di Bolzano imponendosi per 2-0 contro il Südtirol dell’ex tecnico Davide Possanzini.
Nel primo tempo i virgiliani hanno l’opportunità di sbloccare il risultato con un calcio di rigore assegnato dopo l’intervento del VAR, ma Plizzari neutralizza il tentativo dal dischetto di Spinaccè. Il vantaggio ospite arriva comunque al 45’+3′, grazie a uno splendido destro al volo di Castellini.
Nella ripresa il Mantova chiude definitivamente i conti all’86’ con il neoentrato Cajazzo, bravo a sfruttare l’assist di Kouda. Seconda sconfitta consecutiva per gli altoatesini, mentre i virgiliani consolidano il terzo posto in classifica a quota 25 punti.
Ecco gli highlights della sfida: