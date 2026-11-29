Serie B, Sampdoria-Cremonese 1-2: gli highlights del match
Colpo esterno della Cremonese, che espugna il Ferraris battendo per 2-1 la Sampdoria nella 14ª giornata del campionato di Serie B.
I grigiorossi passano in vantaggio dopo appena sei minuti grazie all’autorete di Krastev. La formazione di Luca D’Angelo, nonostante l’inferiorità numerica, riesce a ristabilire la parità al 79′ con Meijer.
La gioia dei blucerchiati dura però soltanto quattro minuti: all’83’ Bonazzoli firma la rete del definitivo 1-2, regalando i tre punti alla Cremonese, che sale a quota 18 in classifica, scavalcando proprio la Sampdoria, ferma a 17.
Ecco gli highlights della sfida pubblicati sul canale YouTube ufficiale della Lega B: