Sampdoria, riflessioni su Corradi dopo il ko contro l’Arezzo: D’Angelo e Iachini tra i possibili sostituti

La sconfitta interna per 2-1 contro l’Arezzo apre nuove riflessioni in casa Sampdoria sul futuro di Bernardo Corradi. Il ko del Ferraris, accompagnato dalla contestazione dei tifosi blucerchiati, mette in discussione la posizione dell’allenatore, con la dirigenza chiamata a valutare il da farsi.

Secondo quanto riportato da TMW, con informazioni attribuite ad Alessio Alaimo , sono in corso valutazioni sulla possibilità di proseguire con Corradi o cambiare guida tecnica. Le prossime ore potrebbero essere decisive per il futuro della panchina doriana.

In caso di esonero, tra i nomi indicati per la successione ci sarebbero Luca D’Angelo e Beppe Iachini . Per quest’ultimo si tratterebbe di un ritorno a Genova: nella stagione 2011-2012 subentrò ad Atzori e guidò la Sampdoria alla promozione in Serie A attraverso i playoff.

Al momento, la situazione resta in evoluzione e la decisione definitiva della società è attesa nelle prossime ore.