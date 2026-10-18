Sampdoria, riflessioni su Corradi dopo il ko contro l’Arezzo: D’Angelo e Iachini tra i possibili sostituti

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
palermo pescara 5-0 (22) iachini tedesco

La sconfitta interna per 2-1 contro l’Arezzo apre nuove riflessioni in casa Sampdoria sul futuro di Bernardo Corradi. Il ko del Ferraris, accompagnato dalla contestazione dei tifosi blucerchiati, mette in discussione la posizione dell’allenatore, con la dirigenza chiamata a valutare il da farsi.

Secondo quanto riportato da TMW, con informazioni attribuite ad Alessio Alaimo, sono in corso valutazioni sulla possibilità di proseguire con Corradi o cambiare guida tecnica. Le prossime ore potrebbero essere decisive per il futuro della panchina doriana.

In caso di esonero, tra i nomi indicati per la successione ci sarebbero Luca D’Angelo e Beppe Iachini. Per quest’ultimo si tratterebbe di un ritorno a Genova: nella stagione 2011-2012 subentrò ad Atzori e guidò la Sampdoria alla promozione in Serie A attraverso i playoff.

Al momento, la situazione resta in evoluzione e la decisione definitiva della società è attesa nelle prossime ore.

Altre notizie

samp

Serie B, l’Arezzo espugna Marassi: Sampdoria battuta 2-1 in rimonta. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
NESTA

Cesena-Avellino, Nesta: «Nella ripresa abbiamo messo sotto una grande squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
b9b3b0fbda58bce0d0b1b4dd796f0049-43736-oooz0000

Cesena-Avellino 1-1, Diamanti: «Fatichiamo a trovare gol. Cambio modulo? Lo rifarei»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
Screenshot 2026-10-18 201627

Serie B: a “Marassi” 1-1 all’intervallo tra Sampdoria e Arezzo

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
Screenshot 2026-10-18 200415

Juve Stabia-Sudtirol 3-0: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
1h5a1057-1

Juve Stabia-Sudtirol 3-0, Possanzini: «Sconfitta sacrosanta, non mi aspettavo questa prestazione»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
Screenshot 2026-10-18 190540

Serie B: al “Manuzzi” termina 1-1 tra Cesena e Avellino. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
DeGiorgioConferenza021026

Juve Stabia-Sudtirol 3-0, De Giorgio: «Partita quasi perfetta, vogliamo scalare la classifica»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
Screenshot 2026-10-18 164410

Serie B, la Juve Stabia cala il tris contro il Südtirol e fa un favore al Palermo: rosanero sempre più soli in vetta

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
palermo padova 2-1 (114) calabro

Padova, deciso il futuro di Calabro: niente esonero, la società conferma il tecnico

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (28) pallone

Serie B, Juve Stabia-Südtirol 1-0 all’intervallo: decide Sibilli. Palermo sempre primo, classifica live

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
mantova palermo 26-27 (10)

Il Giorno: “Palermo, cinismo da capolista. Segre e Hernani piegano il Mantova, Inzaghi consolida il primato”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026

Ultimissime

palermo pescara 5-0 (22) iachini tedesco

Sampdoria, riflessioni su Corradi dopo il ko contro l’Arezzo: D’Angelo e Iachini tra i possibili sostituti

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
Screenshot 2026-10-18 213647

Serie A, Juventus-Lazio 0-1 all’intervallo: Provstgaard porta avanti i biancocelesti

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
samp

Serie B, l’Arezzo espugna Marassi: Sampdoria battuta 2-1 in rimonta. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
NESTA

Cesena-Avellino, Nesta: «Nella ripresa abbiamo messo sotto una grande squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
chiappara palermo women femminile

Palermo Women-S. Antonio Abate, Chiappara dopo la sconfitta: «Dobbiamo essere più incisive»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026