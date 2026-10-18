Mantova-Palermo, Hernani festeggia sui social: «Tre punti importantissimi!»
Il Palermo si gode la vittoria contro il Mantova e Hernani celebra il successo rosanero anche sui social. Il centrocampista, attraverso il proprio profilo Instagram, ha pubblicato un post dedicato ai tre punti conquistati dalla squadra, accompagnandolo con un messaggio breve ma significativo: «Tre punti importantissimi! 🩷🖤».
Una vittoria preziosa per i rosanero, che proseguono il proprio cammino in campionato con l’obiettivo di dare continuità ai risultati.
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