Serie A, la Lazio travolge la Juventus: finisce 0-3, a segno Provstgaard, Isaksen e Dele-Bashiru. La classifica aggiornata
La Lazio conquista una vittoria netta sul campo della Juventus, imponendosi per 3-0 grazie alle reti di Oliver Provstgaard, Gustav Isaksen e Fisayo Dele-Bashiru. Una prestazione concreta da parte dei biancocelesti, capaci di colpire nei momenti decisivi e di resistere ai tentativi di reazione dei bianconeri.
Dopo un avvio equilibrato, la Juventus trova la via del gol al 24’ con Randal Kolo Muani, ma la rete viene annullata dal VAR per fuorigioco. Al 37’ è la Lazio a sbloccare il risultato: Mattia Zaccagni serve un cross preciso in area e Provstgaard firma l’1-0 con un colpo di testa.
Nella ripresa gli ospiti colpiscono ancora al 66’, quando Isaksen finalizza una bella azione personale con un tiro preciso nell’angolino basso. La Juventus prova a riaprire la partita, ma senza trovare la rete. All’89’ arriva anche il tris: Dele-Bashiru si rende protagonista di una splendida iniziativa personale e conclude con un tiro in area che non lascia scampo a Vicario.
Il triplice fischio sancisce il successo per 3-0 della Lazio, che espugna il campo della Juventus con una prova efficace e porta a casa tre punti importanti. Per i bianconeri, invece, una serata da dimenticare.
LA CLASSIFICA
Inter – 19
Lazio – 19
Roma – 17
Milan – 15
Como – 14
Cagliari – 13
Frosinone – 13
Juventus – 11
Napoli – 10
Atalanta – 9
Lecce – 9
Sassuolo – 8
Torino – 7
Bologna – 5
Monza – 4
Parma – 4
Udinese – 4
Genoa – 4
Fiorentina – 4