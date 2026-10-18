Serie A, la Lazio travolge la Juventus: finisce 0-3, a segno Provstgaard, Isaksen e Dele-Bashiru. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
HU8D9FaXQAMQfOE

La Lazio conquista una vittoria netta sul campo della Juventus, imponendosi per 3-0 grazie alle reti di Oliver Provstgaard, Gustav Isaksen e Fisayo Dele-Bashiru. Una prestazione concreta da parte dei biancocelesti, capaci di colpire nei momenti decisivi e di resistere ai tentativi di reazione dei bianconeri.

Dopo un avvio equilibrato, la Juventus trova la via del gol al 24’ con Randal Kolo Muani, ma la rete viene annullata dal VAR per fuorigioco. Al 37’ è la Lazio a sbloccare il risultato: Mattia Zaccagni serve un cross preciso in area e Provstgaard firma l’1-0 con un colpo di testa.


Nella ripresa gli ospiti colpiscono ancora al 66’, quando Isaksen finalizza una bella azione personale con un tiro preciso nell’angolino basso. La Juventus prova a riaprire la partita, ma senza trovare la rete. All’89’ arriva anche il tris: Dele-Bashiru si rende protagonista di una splendida iniziativa personale e conclude con un tiro in area che non lascia scampo a Vicario.

Il triplice fischio sancisce il successo per 3-0 della Lazio, che espugna il campo della Juventus con una prova efficace e porta a casa tre punti importanti. Per i bianconeri, invece, una serata da dimenticare.

LA CLASSIFICA

Inter – 19

Lazio – 19

Roma – 17

Milan – 15

Como – 14

Cagliari – 13

Frosinone – 13

Juventus – 11

Napoli – 10

Atalanta – 9

Lecce – 9

Sassuolo – 8

Torino – 7

Bologna – 5

Monza – 4

Parma – 4

Udinese – 4

Genoa – 4

Fiorentina – 4

Altre notizie

Screenshot 2026-10-18 213647

Serie A, Juventus-Lazio 0-1 all’intervallo: Provstgaard porta avanti i biancocelesti

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
inzaghi1

Inzaghi a San Siro: «Tornare qui è ogni volta come se fosse la prima. Ho fatto una sorpresa a mio figlio»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
Screenshot 2026-10-18 194414

Serie A: il Milan batte 3-2 l’Atalanta e conquista il quarto posto. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
Screenshot 2026-10-18 184147

Serie A: Milan avanti 2-0 sull’Atalanta dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
855978084_2052962845208787_7315594458889515004_n

Palermo, Inzaghi a San Siro: il tecnico rosanero presente in tribuna per Milan-Atalanta

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
vieri-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Palermo, Bobo Vieri elogia Inzaghi: «È innamorato di questo mestiere. Bravo Pippo, sei un fenomeno»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
Screenshot 2026-10-18 081757

Roma-Genoa, Ultimo in Curva Sud con il cappello del Palermo: selfie e abbracci con i tifosi giallorossi

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
HU29x0nXUAA3ZE4

Serie A: all’Olimpico la Roma batte 2-0 il Genoa. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
HU2xalRWAAATOvG

Serie A: pari a reti bianche tra Roma e Genoa dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
coppa-italia-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Repubblica: “Coppa Italia all’inglese, rivoluzione in arrivo: fino a 72 squadre e più spazio alla Serie C”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
Screenshot 2026-10-16 223819

Serie A, il Frosinone supera il Sassuolo in una gara ricca di gol. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
Screenshot 2026-10-16 213619

Serie A: Frosinone scatenato, il Sassuolo risponde. 3-2 all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026

Ultimissime

HU8D9FaXQAMQfOE

Serie A, la Lazio travolge la Juventus: finisce 0-3, a segno Provstgaard, Isaksen e Dele-Bashiru. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
hernan

Mantova-Palermo, Hernani festeggia sui social: «Tre punti importantissimi!»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
palermo pescara 5-0 (22) iachini tedesco

Sampdoria, riflessioni su Corradi dopo il ko contro l’Arezzo: D’Angelo e Iachini tra i possibili sostituti

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
Screenshot 2026-10-18 213647

Serie A, Juventus-Lazio 0-1 all’intervallo: Provstgaard porta avanti i biancocelesti

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
samp

Serie B, l’Arezzo espugna Marassi: Sampdoria battuta 2-1 in rimonta. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026