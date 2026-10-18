Serie A: Milan avanti 2-0 sull’Atalanta dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
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A “San Siro”, si conclude la prima frazione di gioco del match tra Milan e Atalanta, valido per la 7a giornata del campionato di Serie A. Buon primo tempo da parte dei rossoneri, che riescono ad andare al riposo in vantaggio per 2-0.

Parte bene la formazione di Amorim, che al 14′ va il gol con Pulisic: l’arbitro però annulla per posizione di fuorigioco. Rispondono i bergamaschi, che un occasione enorme con Kristovic: l’attaccante scappa in profondità, supera Maignan, ma conclude di poco fuori a lato con il mancino.


Al 24′ arriva l’episodio che permette al Milan di sbloccare l’incontro: tiro di Musah dal limite dell’area e fallo di mano di Obric appena entrato, dal dischetto va Ramos che con freddezza batte Carnesecchi. Nel finale di tempo i rossoneri riescono anche a trovare la rete del raddoppio con Rabiot, che fa andare le due squadre negli spogliatoi sul parziale di 2-0.

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