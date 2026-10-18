Palermo Women, arriva la sconfitta contro il Sant’Antonio Abate: Donnarumma firma il colpo esterno (0-1)

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
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Sconfitta interna per il Palermo Women, che cade 0-1 contro il Sant’Antonio Abate nella gara valida per la seconda giornata del Girone D del campionato di Serie C Femminile.

La formazione rosanero, allenata da Emanuele Chiappara, è stata superata dalle ospiti grazie alla rete realizzata da Donnarumma al 7′ del primo tempo, decisiva per il risultato finale.


Un risultato negativo per il Palermo Women, che non riesce a conquistare punti davanti al proprio pubblico nel secondo turno di campionato.

Risultato finale: Palermo Women-Sant’Antonio Abate 0-1

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