Palermo, Inzaghi a San Siro: il tecnico rosanero presente in tribuna per Milan-Atalanta

Filippo Inzaghi è a San Siro. L’allenatore del Palermo è presente allo stadio milanese per assistere alla sfida di Serie A tra Milan e Atalanta, in programma questo pomeriggio alle ore 18.

Un ritorno speciale per il tecnico rosanero, che proprio con la maglia del Milan ha vissuto alcune delle pagine più importanti della sua carriera da calciatore, conquistando numerosi trofei e diventando uno dei protagonisti della storia rossonera.





La presenza di Inzaghi a San Siro arriva all’indomani della vittoria per 2-0 conquistata dal Palermo sul campo del Mantova, un successo che ha permesso alla formazione siciliana di consolidare il primato in Serie B.

Per SuperPippo, dunque, un pomeriggio da spettatore in uno stadio che rappresenta una parte importante della sua storia calcistica, prima di tornare a concentrarsi sui prossimi impegni del Palermo