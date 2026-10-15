Mantova-Palermo, “Martelli” sold-out. L’annuncio del club lombardo: “Arrivare allo stadio con largo anticipo”

Cresce l’attesa per Mantova-Palermo, in programma sabato 17 ottobre alle ore 17:15. Lo stadio Danilo Martelli Pata Stadium sarà tutto esaurito, con 11.200 spettatori attesi sugli spalti, tra cui 946 tifosi rosanero nel settore ospiti. In vista della gara, il Mantova 1911 ha diffuso un avviso rivolto a tutti i possessori di un regolare titolo d’accesso, invitandoli a raggiungere l’impianto con largo anticipo per evitare possibili disagi.

Biglietteria chiusa nel giorno della partita

Attraverso una comunicazione ufficiale, la società lombarda ha confermato il tutto esaurito per la sfida contro la squadra di Filippo Inzaghi. «Lo stadio Danilo Martelli Pata Stadium risulta sold out», ha annunciato il club, precisando che, alla luce della situazione, la biglietteria resterà chiusa nel giorno della gara.





Il Mantova ha inoltre fatto sapere di non essere attualmente in grado di soddisfare ulteriori richieste relative all’accesso allo stadio. Non sarà quindi possibile contare sulla biglietteria dell’impianto per acquistare altri tagliandi nella giornata di sabato.

L’invito ai tifosi, anche ai rosanero in trasferta

Particolare attenzione è rivolta alla gestione degli ingressi, considerando la grande affluenza prevista per un appuntamento importante nella corsa al vertice della Serie B. «L’invito per tutti coloro che sono in possesso di un regolare titolo d’accesso è quello di recarsi allo stadio con largo anticipo al fine di evitare possibili disagi», ha comunicato il Mantova.

L’avviso riguarda anche i 946 sostenitori del Palermo attesi nel settore ospiti, pronti a seguire la squadra in una trasferta molto importante. A loro si aggiungeranno altri tifosi rosanero residenti al Nord, che hanno acquistato i biglietti negli altri settori dell’impianto.

Con il Martelli gremito e migliaia di sostenitori pronti a vivere la sfida, il club lombardo invita dunque tutti gli spettatori a organizzarsi per tempo e a raggiungere lo stadio in anticipo, così da agevolare le operazioni di ingresso e scongiurare code e ritardi prima del fischio d’inizio.