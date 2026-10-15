Ravenna, l’ex Palermo Soleri si racconta: «Estate complicata con lo Spezia. Ora sono pronto»

Edoardo Soleri si prepara a vivere una sfida speciale contro lo Spezia, squadra che ha lasciato nell’ultima sessione estiva di mercato per ripartire dal Ravenna. L’attaccante, ex Palermo, ha raccontato le difficoltà vissute negli ultimi mesi, spiegando i motivi che lo hanno portato a scegliere il progetto romagnolo. Le sue dichiarazioni, riportate da TuttoMercatoWeb, sono state riprese dal Corriere Romagna.

L’addio allo Spezia e la scelta Ravenna

L’estate di Soleri non è stata semplice. Dopo l’esperienza con la maglia dello Spezia, con cui ha collezionato sei gol in 46 presenze, l’attaccante classe 1997 ha dovuto trovare una nuova sistemazione, lasciando il club ligure a ridosso della chiusura del mercato.





«Ho vissuto un’estate complicata. Lo Spezia mi aveva detto chiaramente che non c’erano possibilità di rimanere e diverse offerte non si sono concretizzate», ha raccontato Soleri, ripercorrendo i mesi che hanno preceduto il suo trasferimento.

La scelta di ripartire dal Ravenna, però, si è rivelata naturale grazie alla fiducia nel progetto e alla conoscenza dell’allenatore. «La scelta Ravenna è stata facile, conoscevo il mister e il progetto è molto ambizioso», ha spiegato l’attaccante, pronto a dare il proprio contributo alla squadra romagnola.

La sfida contro lo Spezia: «Vogliamo vincere»

Il calendario mette ora Soleri di fronte al suo recente passato. Ravenna e Spezia si affronteranno in una gara di grande interesse per il Girone B di Serie C, con entrambe le formazioni intenzionate a conquistare un risultato importante.

L’attaccante riconosce il valore degli avversari e individua nei liguri i principali candidati alla promozione diretta, senza però rinunciare alle ambizioni della propria squadra.

«Mi aspetto una gara fra due squadre forti, loro sono i favoriti per la promozione diretta. Sarà una gara aperta ed equilibrata, avremo il sostegno dei nostri tifosi e vogliamo vincere», ha dichiarato Soleri.

Una partita dal significato particolare per il centravanti, che ritroverà una squadra con cui ha condiviso una parte della propria carriera e che adesso rappresenta un avversario da affrontare sul campo.

Le condizioni fisiche: «Ora sono pronto»

Soleri ha fatto il punto anche sulle proprie condizioni fisiche, dopo i problemi che lo hanno condizionato negli ultimi anni. L’attaccante ha spiegato di aver superato le difficoltà grazie all’ultimo intervento chirurgico e di sentirsi finalmente in grado di affrontare la stagione con maggiore serenità.

«Con l’ultima operazione ho risolto ogni problema e mi sento bene, sono felice per il primo gol anche se non è servito», ha raccontato.

Il percorso per ritrovare la migliore condizione ha richiesto pazienza, ma adesso il giocatore guarda avanti con fiducia: «Non è stato semplice entrare in condizione, ma ora sono pronto e non vedo l’ora di giocare».

Per l’ex Palermo si apre dunque una nuova fase della carriera, con il Ravenna pronto a puntare anche sulla sua esperienza. La sfida contro lo Spezia sarà un’occasione per misurarsi con il passato e confermare le proprie ambizioni in una stagione che Soleri vuole vivere da protagonista.