Carrarese verso il Padova, Pagliuca: «Per raggiungere la salvezza dobbiamo essere tutt’uno con la piazza»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 15, 2026
pagliuca

La Carrarese vuole dare continuità al successo conquistato contro il Padova e proseguire il proprio percorso verso la salvezza. Alla vigilia della sfida contro il Modena, in programma sabato 17 ottobre alle ore 15 allo stadio dei Marmi, il tecnico Guido Pagliuca ha sottolineato l’importanza dell’unione tra squadra, società e tifosi per raggiungere l’obiettivo stagionale. Le sue dichiarazioni sono state pubblicate sui canali ufficiali del club.

L’importanza del legame con la città

Per Pagliuca, la salvezza passa anche dalla capacità di ricreare un ambiente compatto, nel quale ogni componente remi nella stessa direzione. Il sostegno del pubblico e il legame con la piazza rappresentano elementi fondamentali per affrontare le difficoltà di un campionato competitivo come la Serie B.


«Se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi, necessitiamo di unione tra le parti, dobbiamo essere un tutt’uno con questa città, ne abbiamo bisogno», ha dichiarato l’allenatore, ribadendo quanto sia importante coinvolgere l’intero ambiente nel percorso della squadra.

Dopo il Padova, l’obiettivo è dare continuità

La vittoria ottenuta nell’ultimo turno ha restituito fiducia alla Carrarese, ma il tecnico invita a mantenere alta la concentrazione. La prestazione contro il Padova deve rappresentare un punto di partenza, senza perdere di vista l’umiltà e la determinazione necessarie per affrontare le prossime partite.

«Ciò che è successo a Padova ci deve dare consapevolezza dei nostri mezzi perché giocando così, con cattiveria agonistica, con tenacia e lottando su ogni pallone, possiamo determinare i risultati delle nostre partite», ha spiegato Pagliuca.

Il prossimo ostacolo sarà il Modena, avversario che il tecnico considera di valore e dotato di importanti qualità tecniche. Per la Carrarese sarà necessario mantenere equilibrio, attenzione e intensità per tutti i novanta minuti, cercando di limitare le iniziative degli emiliani.

Carrarese, la salvezza passa dal gruppo

Il messaggio di Pagliuca è chiaro: per conquistare la permanenza in categoria non basteranno soltanto le prestazioni sul campo, ma servirà anche un ambiente unito e pronto a sostenere la squadra nei momenti più complicati.

La Carrarese vuole ripartire dal successo contro il Padova e sfruttare il fattore campo nella sfida contro il Modena. L’obiettivo è costruire continuità nei risultati e rafforzare il legame con i tifosi, nella consapevolezza che la salvezza sarà il frutto del lavoro collettivo.

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