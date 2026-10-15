Ascoli, Tomei su Brunori: «Cresce di partita in partita, è sulla buona strada»

L’Ascoli si prepara alla prossima sfida di campionato contro l’Empoli e Francesco Tomei fa il punto sul momento della squadra, soffermandosi anche sulla crescita di Matteo Brunori. L’allenatore bianconero, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara in programma sabato, ha analizzato le condizioni del gruppo e le prospettive dei nuovi arrivati. Le sue dichiarazioni sono state raccolte da Picenotime.it.

Tomei mette in guardia l’Ascoli: «Non bisogna farsi ingannare dalla classifica»





Il tecnico ha innanzitutto sottolineato la necessità di affrontare l’Empoli con la massima attenzione, nonostante il periodo complicato attraversato dai toscani. «L’Empoli ha attraversato un periodo poco felice con il cambio in panchina ma ha giocatori molto forti e non bisogna farsi ingannare dalla classifica», ha spiegato Tomei.

L’allenatore si aspetta una partita ricca di insidie contro una squadra dotata di giovani di valore e di un’organizzazione capace di mettere in difficoltà gli avversari. «Sarà una sfida molto dura, piena di pericoli e occorre non farsi trovare impreparati», ha aggiunto, evidenziando come l’Empoli possa crescere nel corso della stagione grazie alla qualità della propria rosa.

Buone notizie, invece, arrivano dalle condizioni del gruppo bianconero: «I ragazzi stanno tutti bene e a disposizione, abbiamo smaltito le fatiche del match col Sudtirol».

Brunori, segnali di crescita

Tra i temi affrontati in conferenza stampa c’è anche il percorso di Matteo Brunori, arrivato all’Ascoli dopo un periodo di inattività. Tomei ha evidenziato i progressi dell’attaccante, soffermandosi sulle sue caratteristiche tecniche e sui movimenti mostrati nell’ultima uscita contro il Südtirol.

«Brunori? Viene da un periodo di inattività ma cresce di partita in partita, ha qualità importanti nel legare il gioco e nell’attacco dello spazio», ha dichiarato il tecnico bianconero.

Parole che testimoniano la fiducia dello staff nei confronti del giocatore, chiamato a ritrovare gradualmente la migliore condizione fisica per dare il proprio contributo alla squadra. La prestazione di Bolzano ha lasciato indicazioni positive, come confermato dallo stesso allenatore: «A Bolzano si è mosso bene, è sulla buona strada per mettersi a posto».

La fiducia nei nuovi arrivati e il sostegno a Chakir

Tomei ha parlato anche dell’inserimento dei nuovi acquisti, spiegando come sia necessario concedere loro il tempo necessario per ambientarsi e trovare i giusti meccanismi. Il tecnico si è detto soddisfatto della crescita generale del gruppo e del contributo offerto anche dai calciatori subentrati nella ripresa contro il Südtirol.

Spazio, infine, alle parole di incoraggiamento per Chakir, dispiaciuto per non essere riuscito a trovare la via del gol. «Gli ho detto di stare tranquillo e di non farsi la malattia dell’assenza del gol. Ha tutti i mezzi per diventare un ottimo attaccante, il lavoro paga sempre e non bisogna mollare un millimetro», ha raccontato Tomei.

L’Ascoli vuole quindi arrivare alla sfida contro l’Empoli con fiducia e determinazione. Per Brunori, intanto, il percorso prosegue tra lavoro e progressi: il tecnico vede segnali incoraggianti e punta a recuperare gradualmente il suo attaccante, con l’obiettivo di renderlo sempre più incisivo nel gioco bianconero.