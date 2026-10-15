Verona, Baroni suona la carica in vista del Catanzaro: «Dobbiamo cambiare rotta»

Marco Baroni si prepara alla sfida contro il Catanzaro con la consapevolezza che il suo Verona debba invertire la rotta. Alla vigilia della gara, il tecnico gialloblù è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il momento della squadra, reduce da risultati deludenti, e fare il punto sugli indisponibili. Le sue dichiarazioni sono state riprese da Hellas Live.

Baroni: «Dobbiamo cambiare rotta»

L’allenatore non nasconde la necessità di una reazione, soprattutto dopo le sconfitte accumulate nelle ultime uscite. «Le sconfitte non ci piacciono e sappiamo che ne abbiamo fatte troppe. Dobbiamo cambiare rotta e ne siamo consapevoli», ha dichiarato Baroni, chiedendo maggiore continuità alla squadra.





Il tecnico è tornato anche sulla prestazione contro il Modena, soffermandosi sugli errori commessi nella gestione del vantaggio. «Non è un fatto atletico, a Modena abbiamo corso male, cercando peraltro di gestire il vantaggio e questo non lo dobbiamo fare. Siamo consapevoli che non si possono avere questi alti e bassi, occorre continuità sia in partita che in campionato», ha spiegato.

Nonostante le difficoltà, Baroni si è detto determinato a proseguire il lavoro: «Ora sono ancora più determinato, lo sono ferocemente e sono straconvinto di questo». Il dolore per l’ultima sconfitta è stato condiviso da tutto il gruppo, chiamato adesso a reagire con una prestazione di carattere. «Dobbiamo reagire, con una partita veemente, di grande sacrificio, con volontà e dedizione», ha aggiunto.

L’avversario e il momento della squadra

In vista del confronto con il Catanzaro, Baroni ha invitato i suoi a non sottovalutare gli avversari, sottolineandone le qualità offensive e il valore complessivo.

«Il Catanzaro non merita questa classifica, ha qualità specie davanti, servirà quindi una partita dove dovremmo dare il meglio, con grande determinazione e convinzione», ha affermato il tecnico, mettendo in guardia il Verona dalle insidie della gara.

Baroni ha poi evidenziato la necessità di adattarsi alle caratteristiche del campionato, anche sul piano dell’intensità e dei duelli. «Siamo una squadra pulita, ma ci dobbiamo sporcare», ha dichiarato, facendo riferimento alla gestione delle situazioni di gioco e alla capacità di affrontare le difficoltà con maggiore concretezza.

Leali, nessuna bocciatura: decisione rinviata

Uno dei temi affrontati in conferenza riguarda la scelta del portiere per la partita contro il Catanzaro. Baroni non ha ancora sciolto le riserve su Leali, precisando che la situazione non rappresenta una bocciatura per il giocatore.

«Per Leali non è una bocciatura, ma non ho ancora deciso chi giocherà domani contro il Catanzaro. Voglio valutare sino all’ultimo», ha spiegato l’allenatore, che si prenderà altro tempo prima di comunicare la propria decisione.

Capitolo Suslov: il giocatore è rientrato da un problema muscolare accusato dopo gli impegni con la Nazionale e il tecnico spera di riaverlo a disposizione per la prossima partita. «Tomas credo possa rientrare alla prossima, almeno lo spero», ha precisato.

Bradaric e Serdar, stop di 3-4 settimane

Le notizie meno positive arrivano dall’infermeria. Baroni ha confermato che Bradaric ha riportato una distorsione importante, con tempi di recupero stimati tra le tre e le quattro settimane. Lo stesso periodo di stop è previsto per Serdar, entrambi destinati quindi a saltare diverse partite.

Il tecnico ha inoltre ricordato come gli impegni con le Nazionali possano incidere sulle energie dei calciatori e come alcuni adattamenti tattici richiedano tempo per essere assimilati.

Mosquera convince Baroni

Tra gli aspetti positivi, l’allenatore ha parlato anche di Mosquera, sottolineando non soltanto i numeri realizzativi, ma soprattutto l’atteggiamento mostrato in campo.

«Mosquera in 100 minuti ha fatto 4 gol, ma più che questo ho guardato quanto ha messo dentro le partite. Adesso il giocatore vuole essere determinante per l’Hellas, ha convinzione ed è concentrato al 100%», ha concluso Baroni.

Il Verona si prepara dunque ad affrontare il Catanzaro con l’obiettivo di ritrovare risultati e continuità. Per riuscirci serviranno una prova di carattere, maggiore attenzione nella gestione dei momenti della partita e la capacità di trasformare le difficoltà in una spinta per ripartire.