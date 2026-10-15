Vicenza, Costa avvisa il Benevento: «Venderemo cara la pelle. Ci teniamo stretti i cinque punti»

Il Vicenza vuole ripartire dopo la sconfitta e guarda con determinazione al prossimo impegno contro il Benevento. A fare il punto sul momento della squadra biancorossa è Filippo Costa, difensore e punto fermo della formazione allenata da mister Gallo, che in un’intervista a Il Sannio Quotidiano, ripresa da calciobenevento.it, ha analizzato l’avvio di stagione e presentato la sfida contro i giallorossi.

Il momento del Vicenza e l’analisi del campionato

La partenza ha rispettato le aspettative, ma Costa sa bene che il percorso è ancora lungo e che ogni punto può rivelarsi prezioso. «Siamo partiti come tutti speravamo, raccogliendo quello che ci si aspettava. Ci teniamo stretti i nostri cinque punti e faremo il massimo già da sabato per muovere ancora la classifica», ha dichiarato il difensore.





La squadra è al lavoro per lasciarsi alle spalle l’ultima battuta d’arresto e presentarsi nelle migliori condizioni al prossimo appuntamento. «Non è stata una partita felice, speravamo in un altro risultato. Stiamo lavorando al massimo per farci trovare nelle migliori condizioni possibili e disputare una grande prestazione», ha aggiunto Costa, evidenziando la voglia del gruppo di tornare subito a fare punti.

Il difensore ha poi espresso il proprio giudizio sull’attuale Serie B, un campionato che considera particolarmente equilibrato e intenso anche dal punto di vista fisico. «È una Serie B molto livellata. Ci sono squadre forti, ma non c’è una partita in cui si affrontano Davide e Golia: tutti possono giocarsela contro tutti», ha sottolineato.

Per Costa, dunque, sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione senza lasciarsi condizionare dalla classifica delle avversarie: «Fa piacere partire bene, ma i conti si fanno alla fine. I valori delle altre squadre, comprese quelle più blasonate o retrocesse dalla Serie A, verranno fuori nel corso della stagione».

Benevento, Costa riconosce la forza dei giallorossi

Il prossimo ostacolo si chiama Benevento, una squadra che il difensore biancorosso rispetta e considera attrezzata per disputare una stagione importante. «È una squadra molto forte, con tante idee e ben allenata. Già l’anno scorso aveva tanta qualità e ne ha aggiunta ancora. Dovremo prepararci bene, perché sarà una partita molto difficile», ha spiegato.

Costa ha riservato parole positive anche ad Antonio Floro Flores, allenatore dei sanniti, soffermandosi sul percorso compiuto dal tecnico: «Tra tutti i giocatori che c’erano in quel Chievo, penso che Floro Flores sarebbe stato l’ultimo che avrei immaginato come possibile allenatore. Gli vanno fatti i complimenti perché già dall’anno scorso sta raccogliendo tanto e sta facendo molto bene».

Un riconoscimento anche alla società giallorossa, protagonista di un percorso che l’ha riportata in Serie B dopo le difficoltà affrontate in terza serie. «Il Benevento ha una proprietà forte come la nostra ed è una realtà molto importante. Ha fatto la Serie A, è stato ai vertici della B e poi, quando retrocedi in C, non è mai facile uscirne», ha osservato il difensore, rendendo merito al presidente per aver creduto nel progetto.

«Sarà una battaglia sportiva»

Nonostante la consapevolezza delle qualità dell’avversario, il Vicenza non ha intenzione di partire battuto. La sconfitta dell’ultimo turno ha lasciato voglia di riscatto e la squadra punta a reagire sul campo, mettendo in mostra carattere e determinazione.

«Sarà un Vicenza arrabbiato, che venderà cara la pelle. Abbiamo voglia di fare punti e daremo il massimo», ha assicurato Costa.

Il messaggio in vista della sfida è chiaro: rispetto per il Benevento, ma nessuna intenzione di fare sconti. «Affronteremo una squadra forte, lo sappiamo e la rispettiamo, ma sarà una battaglia sportiva», ha concluso il difensore biancorosso.