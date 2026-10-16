Mantova-Palermo, Inzaghi: «Ruocco sta facendo bene. Bozzolan è fortissimo, ci darà soddisfazioni»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
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Filippo Inzaghi analizza le insidie della trasferta di Mantova e le alternative a disposizione del Palermo. Intervenuto dalla sala stampa del Palermo CFA di Torretta, il tecnico rosanero ha parlato dell’attaccante biancorosso Francesco Ruocco, del precedente confronto in Coppa Italia e dello spazio trovato finora da Bozzolan, uno dei giocatori meno utilizzati della rosa.

«Coppa Italia contro il Mantova? Ogni partita ha una storia a sé. Per vincere in Serie B, al di là della classifica del Mantova, ci vuole il miglior Palermo possibile».


Spazio anche alla gestione della rosa e, in particolare, a Bozzolan, che deve confrontarsi con la concorrenza di Augello sulla fascia sinistra.

«Hanno giocato tutti, l’unico che ha giocato meno è Bozzolan che è fortissimo. Ha fatto una grande partita in Coppa Italia, ma ha davanti Augello, sono sicuro che ci darà soddisfazioni».

Infine, Inzaghi si è soffermato su Ruocco, uno dei principali protagonisti dell’avvio di stagione del Mantova.

«Attenzione particolare su Ruocco? No, il Mantova ha tanti giocatori ma sono contento per lui perché è italiano e sta facendo bene. Pensiamo alla nostra forza».

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