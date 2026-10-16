Mantova-Palermo, Inzaghi: «Pierozzi e Barba fuori. Perin torna titolare, Fortin ha fatto benissimo»

Filippo Inzaghi fa il punto sulle condizioni della rosa alla vigilia di Mantova-Palermo. Dalla sala stampa del Palermo CFA di Torretta, il tecnico rosanero ha confermato le assenze di Pierozzi e Barba, spiegando i motivi delle rispettive indisponibilità. Chiarito anche il ballottaggio tra i pali: Mattia Perin torna a disposizione e riprenderà il posto da titolare, nonostante le ottime prestazioni di Fortin.

«Indisponibili? Pierozzi ha questa botta alla spalla, inutile rischiare un giocatore non al 100%, ci servirà alla prossima, è troppo importante per noi e vogliamo averlo per la Carrarese. Barba ha un affaticamento e non lo voglio rischiare, gli altri ci siamo tutti».





Sulla scelta del portiere, Inzaghi non lascia spazio a dubbi e conferma le gerarchie.

«Tra i pali Perin rientra e si riprende il posto da titolare anche se Fortin ha fatto benissimo. Perin ci deve dare qualcosa di particolare, ha giocato ad alti livelli».