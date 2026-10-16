Mantova-Palermo, Inzaghi: «Pierozzi e Barba fuori. Perin torna titolare, Fortin ha fatto benissimo»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
inzaghi conferenza stampa (10)

Filippo Inzaghi fa il punto sulle condizioni della rosa alla vigilia di Mantova-Palermo. Dalla sala stampa del Palermo CFA di Torretta, il tecnico rosanero ha confermato le assenze di Pierozzi e Barba, spiegando i motivi delle rispettive indisponibilità. Chiarito anche il ballottaggio tra i pali: Mattia Perin torna a disposizione e riprenderà il posto da titolare, nonostante le ottime prestazioni di Fortin.

«Indisponibili? Pierozzi ha questa botta alla spalla, inutile rischiare un giocatore non al 100%, ci servirà alla prossima, è troppo importante per noi e vogliamo averlo per la Carrarese. Barba ha un affaticamento e non lo voglio rischiare, gli altri ci siamo tutti».


Sulla scelta del portiere, Inzaghi non lascia spazio a dubbi e conferma le gerarchie.

«Tra i pali Perin rientra e si riprende il posto da titolare anche se Fortin ha fatto benissimo. Perin ci deve dare qualcosa di particolare, ha giocato ad alti livelli».

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